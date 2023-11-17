Студенты Projector Institute обновили айдентику КНУ имени Тараса Шевченко

Студенты Projector Institute обновили и осовременили визуальный стиль КНУ имени Тараса Шевченко. Теперь у вуза есть обновленный логотип, систематизированные эмблемы, разнообразие цветов и иллюстрации.

Авторами айдентики стали Александра Ефимчук, Илья Косюк, Марта Щигольская и Алексей Юрченко.

Основным запросом вуза было обновить систему айдентики так, чтобы привлечь абитуриентов и одновременно дать студентам чувство причастности к сообществу. Университет имел предыдущую айдентику, однако из-за своей масштабности, большого количества институтов, факультетов и корпусов, ее нужно было систематизировать и осовременить.

Желание сохранить историческую ценность и актуальность вуза с более чем двухсотлетней историей воплотили студенты команды «1834» (именно в этом году основали Университет). Основная идея их проекта заключалась в поддержке концепции университета как основы развития личного и профессионального роста, где выпускники становятся создателями современной украинской истории.

Во время работы студенты взаимодействовали с представителями университета, проводили стратегические и дизайнерские сессии, посещали музейные экспозиции университета и анализировали его стиль.

Особое внимание уделили следующим составляющим:

логотип: разработали несколько вариантов упрощенного логотипа и оставили основное: изображение красного корпуса и название;

цвета: разнообразили палитру, одновременно сохранив узнаваемый красный;

иллюстрации: в их основе попытались как можно лучше воспроизвести корпуса Университета;

эмблемы факультетов: их стремились систематизировать, ведь те создавали в разное время разные авторы.

Обновленную айдентику уже презентовали в Университете. Теперь команда вуза будет вводить изменения на практике.

Ранее мы писали, что в Киеве показали новую айдентику Департамента защиты окружающей среды и адаптацию к изменению климата КГГА.

Фото: Projector Institute