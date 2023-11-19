Фильм о виноделах «Раненая земля» победил на испанском биеннале

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Наталия Габрух
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Документальный фильм «Раненая земля» (Wounded Land) получил главный приз жюри Most Festival – Wine International Film Festival в Испании. Об этом пишет The Village Украина.

Фильм посвящен украинцам-виноделам, которые, несмотря на войну, продолжают работать. Приз забрал Роман Заяц, украинский журналист, автор сценария, режиссер фильма и основатель медиапроекта «Сердцевина» .

«Эта награда для всех, кто работает на земле, кто собирает виноград, минуя мины и ракеты, и наперекор обстоятельствам делает вино, прекрасное вино. Это награда тем виноделам, сомелье, предпринимателям, которые погибли. И как журналист скажу, что это, в частности, награда для всех медийщиков, которые, чтобы рассказать миру об ужасах войны, также потеряли свою жизнь. Ради нашей будущей жизни», – сказал Роман на вручении награды.

Фильм рассчитан на иностранную аудиторию, которая сможет узнать больше о войне с личных историй людей.

Идею «Раненой земли» придумала команда медиапроекта «Сердцевина». Три с половиной года они популяризируют качественное украинское вино и виноделов.

Раньше мы писали, вино и война: Как украинские виноделы работают под обстрелами и получают международные награды.

Фото: The Village Украина.

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Опубликовано: 19 ноября 2023
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