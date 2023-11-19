На Соломенке открыли чебуречную от команды из Львова

На Соломенской, 16 начало работу заведение "4 Чебурека Prosecco Bar" с огромным количеством разнообразных чебуреков и игристым.

В ресторане готовят 14 видов чебуреков и янтиков: с бараниной, с уткой по-пекински, с лисичками и белыми грибами, креветками и сыром и другие.

К чебурекам можно заказать всевозможные соусы.

Специально для заведения в Киеве разработали чебурек с яблоками и корицей. 100% его стоимости передается на ВСУ.

Кроме того, в меню есть боулы, супы и закуски. Можно заказать баклажанный крем-суп с шампиньонами, шурпу, бульон, боулы с курицей, телятиной, тунцом и веганский боул с тофу, грибами и овощами.

К чебурекам и другим блюдам предлагают вино (цена на бокал фризанте стартует от 88 гривен), холодные и горячие коктейли, а также айран.

Первый 4 Чебурека Prosecco Bar начал работу во Львове 5 лет назад. Недавно еще одно заведение сети начало работу в Ивано-Франковске.

Цены : классический чебурек — 84 гривны, чебурек или янтик с уткой по-пекински — 179 гривен, чебурек с тунцом — 95 гривен, чебурек с яблоком и корицей — 84 гривны, баклажановый крем-суп — 109 гривен, боул с курицей — 269 гривен, пахлава с медом и орехами – 94 гривны, белый глинтвейн – 120 гривен, вино – от 88 гривен за бокал.

Адрес : Соломенская, 16