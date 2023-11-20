Киевляне требуют демонтировать МАФы на Вокзальной площади

1083
Наталия Габрух
share share

Жители столицы требуют от местных властей демонтировать МАФы возле Центрального железнодорожного вокзала города. По их словам, МАФы перекрывают пешеходную зону. Об этом говорится в тексте петиции, зарегистрированной на сайте Киевского городского совета.

Постоянную комиссию Киевсовета по предпринимательству, промышленности и городскому благоустройству просят поручить Департаменту территориального контроля выдать поручение на демонтаж временных сооружений, перекрывающих тротуар на Вокзальной площади возле McDonald's.

Отмечается, что городские власти уже много лет не выдают поручения по демонтажу этих МАФов, хотя у них нет никаких разрешительных документов.

Ранее мы писали, что у станции метро "Дорогожичи" убрали МАФы.

Фото: петиция.

Понравилась статья? Поставь реакцию!
Опубликовано: 20 ноября 2023
share share
В декабре на ВДНГ откроется «Зимова Країна»: что там будет В декабре на ВДНГ откроется «Зимова Країна»: что там будет Львовскую мозаику, которую закрыли минеральной ватой, восстановят Львовскую мозаику, которую закрыли минеральной ватой, восстановят Большую лаврскую колокольню Киево-Печерской Лавры откроют для посетителей Большую лаврскую колокольню Киево-Печерской Лавры откроют для посетителей 25 моментов, которые следует создать для себя до конца года 25 моментов, которые следует создать для себя до конца года Киеву вернули землю на Оболони, которую планировали застроить Киеву вернули землю на Оболони, которую планировали застроить В Николаеве представили лучшие проекты Мемориального комплекса на часть погибших военных В Николаеве представили лучшие проекты Мемориального комплекса на часть погибших военных В Украине заработал онлайн-чат психологической поддержки для мужчин В Украине заработал онлайн-чат психологической поддержки для мужчин Киевляне призывают открыть Южный мост для пешеходов во время тревог – петиция Киевляне призывают открыть Южный мост для пешеходов во время тревог – петиция
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.