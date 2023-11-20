Киевляне требуют демонтировать МАФы на Вокзальной площади

Жители столицы требуют от местных властей демонтировать МАФы возле Центрального железнодорожного вокзала города. По их словам, МАФы перекрывают пешеходную зону. Об этом говорится в тексте петиции , зарегистрированной на сайте Киевского городского совета.

Постоянную комиссию Киевсовета по предпринимательству, промышленности и городскому благоустройству просят поручить Департаменту территориального контроля выдать поручение на демонтаж временных сооружений, перекрывающих тротуар на Вокзальной площади возле McDonald's.

Отмечается, что городские власти уже много лет не выдают поручения по демонтажу этих МАФов, хотя у них нет никаких разрешительных документов.

Ранее мы писали, что у станции метро "Дорогожичи" убрали МАФы.

Фото: петиция.