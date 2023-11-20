Киевляне призывают открыть Южный мост для пешеходов во время тревог – петиция

На сайте Киевского городского совета появилась петиция с призывом открыть Южный мост для пешеходов во время воздушной тревоги.

Во время воздушной тревоги зеленая ветка метро не соединяет левый и правый берег Киева. Добраться из/до Дарницкого района невозможно. Люди часами ждут отбоя тревоги на станциях "Выдубичи" и "Осокорки". Расстояние между станциями около 4 км, что возможно преодолеть пешком меньше, чем за час, а с помощью средств микромобильности – еще быстрее.

"Люди имеют право сами выбирать - ждать ли отбоя, или осознав риск, взяв ответственность на себя пересечь мост. Достаточно выделить всего одну полосу для движения", - говорится в петиции.

Также на сайте Киевского городского совета зарегистрировали петицию с призывом не закрывать Дарницкий мост во время тревоги.

Учитывая длительные воздушные тревоги перекрытия мостов, создает большие пробки на левом берегу и усложняет логистику и передвижение на правый берег.

"Помимо этого это наоборот создает скопление автомобилей на других направлениях, что несет наоборот большую опасность. Предлагается рассмотреть вопрос об изменении формата перекрытий мостов или вообще отказа от этой практики", - отмечают авторы петиции.

Фото: ua.igotoworld.com