В декабре на ВДНГ откроется «Зимова Країна»: что там будет

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Наталия Габрух
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С 9 декабря по 17 марта на ВДНГ будет работать «Зимова Країна». Об этом сообщают в пресс-службе ВДНГ.

В этом году проект запускается под лозунгом «Поделись светом» — это название будет означать не только возможные блекауты, но и взаимопомощь физическую и моральную.

Из обновлений – «Зимова Країна» представит иммерсивную выставку-сказку ледяных скульптур под названием «Снежная королева». Возле Оранжереи можно будет посетить «Illuminarium». Магия света» – большую экспозицию, состоящую из ярких иллюминированных инсталляций. А Universum Hall в павильоне №6 представит насыщенную концертную программу. Также запланированы благотворительные джазовые и симфонические вечера в поддержку ВСУ (5 ОШБр) и рождественские музыкальные шоу для малышей и взрослых.

На центральной площади уже традиционно заработает каток площадью 2500 квадратных метров. У центрального входа разместят рождественскую ярмарку, праздничную елку, Венецианскую карусель и колесо обозрения.

Ближе к катку будет расположен большой фуд-корт с блюдами на гриле, фаст-фудом, сладостями и напитками. Также обустроят экскурсионный паровоз по павильону под названием «Северный экспресс».

В павильоне №1 гостей ожидает локация «Диномир» с большими анимотронными моделями динозавров. А в павильоне №2 разместится «Рождественская Фабрика Мечт». В павильоне №9 состоится праздничное шоу с Сантой и эльфами.

Ранее мы писали, что возле ТРЦ Lavina Mall обустроят новогоднюю ярмарку и каток.

Фото: ВДНГ.

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Опубликовано: 20 ноября 2023
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