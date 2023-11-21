В Бородянке восстановили уничтоженную во время боевых действий зеленую зону

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Ирина Маймур
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В Бородянке восстановили зеленую зону на кольцевой дороге, которая стала одним из форпостов сдерживания российских оккупантов.

Именно через этот городок пролегал основной путь для наступления россиян на Киев, а 27 февраля 2022 года здесь шли бои ВСУ с колонной вражеской техники. К тому же, место пострадало не только от техники, но и от снарядов. После разминирования и приведения в порядок зоны приняли решение высадить все заново.

Локацию упорядочили в рамках инициативы послевоенного озеленения Post War Greening. Она помогает восстанавливать пострадавшие из-за войны зеленые насаждения, покрывая 70% стоимости.

Теперь на зеленой зоне в Бородянке растут японские спиреи Little и Golden Princes, можжевельники Blue Chip и Blue Carpe, а также можжевельники сорта Old Gold.

Фото: octavacapital.uа

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Опубликовано: 21 ноября 2023
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