В Ирпене открыли новый мост вместо подорванного, где во время окупации эвакуировались тысячи людей

Сегодня официально открыли новый 115-метровый мост через реку Ирпень в Романовке. Старый взорвали в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Разрушенные конструкции старого моста станут мемориалом. Во время оккупации Киевской области мост через Ирпень в Романовке спас 40 тысяч жителей Бучи, Гостомеля и Ирпеня.

«Открытие без преувеличений историческое. И хотя было холодно, тяжело и страшно – этот мост навсегда останется в истории Ирпеня «Дорогой жизни», – отметил мэр.

Отмечается, что на мосту установили шумозащитные экраны, барьерное ограждение, провели инженерные коммуникации и наружное освещение. В настоящее время продолжаются работы по настройке светофора.

Новый мост должен разгрузить Романовку на въезд и выезд в час пик.

Ранее мы писали, что в Киевской области возле села Стоянка открыли оба проезда восстановленного моста, который взорвали 26 февраля.

Фото: скриншот с видео Александра Маркушина и Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, EPA