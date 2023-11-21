В Ирпене открыли новый мост вместо подорванного, где во время окупации эвакуировались тысячи людей

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Ирина Маймур
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Сегодня официально открыли новый 115-метровый мост через реку Ирпень в Романовке. Старый взорвали в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Разрушенные конструкции старого моста станут мемориалом. Во время оккупации Киевской области мост через Ирпень в Романовке спас 40 тысяч жителей Бучи, Гостомеля и Ирпеня.

«Открытие без преувеличений историческое. И хотя было холодно, тяжело и страшно – этот мост навсегда останется в истории Ирпеня «Дорогой жизни», – отметил мэр.

Отмечается, что на мосту установили шумозащитные экраны, барьерное ограждение, провели инженерные коммуникации и наружное освещение. В настоящее время продолжаются работы по настройке светофора.

Новый мост должен разгрузить Романовку на въезд и выезд в час пик.

Ранее мы писали, что в Киевской области возле села Стоянка открыли оба проезда восстановленного моста, который взорвали 26 февраля.

Фото: скриншот с видео Александра Маркушина и Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, EPA

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Опубликовано: 21 ноября 2023
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