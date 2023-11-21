Киевская компания возместит полмиллиона гривен за вырубленные в Голосеевском районе деревья

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Ирина Маймур
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Столичное предприятие возместит городу около 500 тысяч гривен за незаконную вырубку деревьев в Голосеевском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что в 2007 году фирма заключила договор с Киевсоветом касаемо аренды земли на пересечении улиц Академика Заболотного и Столичного шоссе.

В 2022 году Госэкоинспекция Столичного округа обнаружила неправомерную вырубку деревьев на арендованном участке и рассчитала сумму причиненного ущерба.

Из-за выявленных нарушений прокуратура обратилась в Хозяйственный суд с исковым заявлением. Суд удовлетворил иск и обязал коммерческую структуру выплатить почти 500 тысяч гривен компенсации.

Фото: lviv1256.com; Киевская городская прокуратура

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Опубликовано: 21 ноября 2023
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