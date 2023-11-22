Зону отдыха на Оболонском острове планируют открыть ко Дню Киева: визуализации

На острове Оболонский продолжаются работы по обустройству зоны отдыха. Их планируют окончить ко Дню Киева в 2024 году.

Об этом «Вечернему Киеву» сообщил директор КП «Плесо» Вячеслав Савицкий.

«Думаю, если все будет хорошо в государстве, то на следующий день Киева мы сможем представить свою работу — 300-метровую современную и комфортную пляжную зону на острове. А вместе с пешеходным мостом-волной, велодорожками, спортивными и детскими игровыми площадками без торговли это будет большой рекреационный магнит для киевлян», — рассказал Савицкий.

Отмечается, что на острове создали основу под мощение дорожек, в некоторых местах возводят габионы. Выровняли зону пляжа.

Заказчиком работ является КП «Плесо». Как будет выглядеть Оболонский остров летом следующего года, предприятие проиллюстрировало в визуализациях.

Для острова был создан дендроплан. Кроме сохранившихся деревьев и кустов, здесь высадят декоративные яблони, розовую акацию, сирень и газоны, цветущие все лето.

Строители завершили возводить арки моста-волны с обеих сторон входа в Оболонский залив. Готовят опоры под самую высокую часть арки-волны. Пока мост еще не имеет пешеходного полотна, которое частично будет прикреплено вантами к самой высокой арке.

Фото: КП «Плесо»/«Вечерний Киев»