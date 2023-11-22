На Оболони в скором времени откроют Большую Окружную дорогу: фото

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Ирина Маймур
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На Оболони завершают ремонт Большой кольцевой дороги.

Об этом сообщил участник фейсбука-сообщества «Оболонский район» Dmitry Rider.

Он отметил, что на дороге провели чистовое асфальтирование и нанесли разметку.

Сейчас здесь обустраивают освещение и проводят работы по благоустройству территории, а именно — завозят чернозем и высаживают растения.

Также достраивают сообщения с улицей Богатырской на развязке, а на старом развороте проспекта полностью обновили асфальт.

Ранее мы писали, что на Русановке заменили ограждения на островках безопасности с заборов на столбики.

Фото: Dmitry Rider

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Опубликовано: 22 ноября 2023
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