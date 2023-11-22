Полиция Киева открыла Пункты Несокрушимости в своих отделах: список

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Ирина Маймур
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Столичная полиция открыла Пункты Несокрушимости в своих отделах.

Их можно найти по светоотражающему указателю или по адресам, сообщили правоохранители в Facebook.

«В случае отключений электроснабжения, перебоев с мобильной связью и интернетом, вы всегда можете рассчитывать на помощь столичных правоохранителей в таких пунктах. Здесь можно согреться и выпить чаю», – говорится в сообщении.

Пункты Несокрушимости уже работают по следующим адресам:

  • улица Голосеевская, 15 (Голосеевское управление полиции);
  • улица Смолича, 6-Б (Голосеевское управление полиции);
  • улица Кошица, 3а (Дарницкое управление полиции);
  • улица Рейгана, 9б (Деснянское управление полиции);
  • улица Милютенко, 28-В (Деснянское управление полиции);
  • улица Милославская, 23-Д (Деснянское управление полиции);
  • улица Уинстона Черчилля, 2 (Днепровское управление полиции);
  • улица Петра Запорожца, 19-А (Днепровское управление полиции);
  • улица Энтузиастов, 9-В (Днепровское управление полиции);
  • улица Каунасская, 14/1 (Днепровское управление полиции);
  • улица Героев полка "Азов", 2-А (Оболонское управление полиции);
  • улица Князей Острожских, 30 (Печерское управление полиции);
  • улица Хорива, 20 (Подольское управление полиции);
  • проспект Правды, 35 (Подольское управление полиции);
  • проспект Берестейский, 109 (Святошинское управление полиции);
  • проспект Воздухофлотский, 49 (Соломянское управление полиции);
  • улица Герцена, 9 (Шевченковское управление полиции).

Напомним, что всего на территории Украины заработало 10 945 пунктов несокрушимости. Кроме того, созданы и готовы к открытию еще 2 356 пунктов.

Фото: Полиция Киева/Facebook

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Опубликовано: 22 ноября 2023
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