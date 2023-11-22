Полиция Киева открыла Пункты Несокрушимости в своих отделах: список

Столичная полиция открыла Пункты Несокрушимости в своих отделах.

Их можно найти по светоотражающему указателю или по адресам, сообщили правоохранители в Facebook.

«В случае отключений электроснабжения, перебоев с мобильной связью и интернетом, вы всегда можете рассчитывать на помощь столичных правоохранителей в таких пунктах. Здесь можно согреться и выпить чаю», – говорится в сообщении.

Пункты Несокрушимости уже работают по следующим адресам:

улица Голосеевская, 15 (Голосеевское управление полиции);

улица Смолича, 6-Б (Голосеевское управление полиции);

улица Кошица, 3а (Дарницкое управление полиции);

улица Рейгана, 9б (Деснянское управление полиции);

улица Милютенко, 28-В (Деснянское управление полиции);

улица Милославская, 23-Д (Деснянское управление полиции);

улица Уинстона Черчилля, 2 (Днепровское управление полиции);

улица Петра Запорожца, 19-А (Днепровское управление полиции);

улица Энтузиастов, 9-В (Днепровское управление полиции);

улица Каунасская, 14/1 (Днепровское управление полиции);

улица Героев полка "Азов", 2-А (Оболонское управление полиции);

улица Князей Острожских, 30 (Печерское управление полиции);

улица Хорива, 20 (Подольское управление полиции);

проспект Правды, 35 (Подольское управление полиции);

проспект Берестейский, 109 (Святошинское управление полиции);

проспект Воздухофлотский, 49 (Соломянское управление полиции);

улица Герцена, 9 (Шевченковское управление полиции).

Напомним, что всего на территории Украины заработало 10 945 пунктов несокрушимости. Кроме того, созданы и готовы к открытию еще 2 356 пунктов.

Фото: Полиция Киева/Facebook