В Киеве отреставрировали историческую вывеску «Молоко»

В Киеве отреставрировали советскую вывеску «Молоко», которая висела на фасаде дома по проспекту Науки, 43.

Об этом сообщили активисты фонда «Має значення», которые и занимались восстановлением.

Это уже третья историческая вывеска в Киеве, отреставрированная фондом.

«Каждая буква прошла через обследование и поэтапное восстановление, чтобы прослужить нашему прекрасному городу как можно дольше», — отметили в фонде.

Возобновившуюся вывеску покажут на выставке на Рождественском Кураже 16 и 17 декабря, чтобы привлечь внимание и привлечь киевлян к сохранению архитектурного наследия. Затем ее разместят на фасаде заведения Milk Bar на улице Магнитогорской 1А. Именно это заведение профинансировало половину стоимости реставрационных работ.

Раньше мы писали, что на Подоле реставрируют историческую вывеску «Перукарня».

Фото: БФ «Має значення»