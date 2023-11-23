Через год в Киеве обустроили 40 кольцевых развязок

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Ирина Маймур
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В этом году в Киеве обустроили 40 кольцевых транспортных развязок.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

В каждом районе города обустроили от трех до пяти кольцевых развязок. Первоначально их обустроили на перекрестках улиц местного значения. Это позволяет снижать аварийность на проезжей части «с чрезмерным и неупорядоченным пространством».

На подходах к кольцевым решениям обустроили направляющие островки, чтобы снизить скорость движения транспорта. К тому же, установили на дороге тактильные полосы и снизили бордюры, чтобы сделать развязки более удобными и безопасными для маломобильных групп населения.

В ходе строительства учли потребности водителей и пассажиров транспортных средств, а также велосипедистов и пешеходов, подчеркнул Департамент транспортной инфраструктуры.

Раньше мы писали, что на Дарнице обустроили новую кольцевую развязку.

Фото: КГГА

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Опубликовано: 23 ноября 2023
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