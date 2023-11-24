Заказнику «Протасов Яр» присвоили имя погибшего активиста Романа Ратушного

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Ирина Маймур
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Киевсовет проголосовал за присвоение заказнику «Протасов Яр» мне активиста и военного Романа Ратушного. За соответствующее решение проголосовали 76 депутатов, против голосов не было.

Об этом сообщила инициатива «Защитим Протасов Яр».

При жизни Роман активно боролся против застройки Протасового Яра, а после начала вторжения ушел на фронт. Активист погиб 9 июня во время выполнения боевого задания в Харьковской области. Он был разведчиком в 93 механизированной бригаде «Холодный Яр».

Напомним, что во время прощания с активистом мэр Киева Виталий Кличко пообещал оставить Протасов Яр зеленой зоной в память о Романе. Позже Киевсовет поддержал создание ландшафтного заказника в Протасовом Яру.

Фото: фейсбук-страница Романа Ратушного

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Опубликовано: 24 ноября 2023
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