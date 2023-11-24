На Киев надвигаются сильные снегопады, въезд грузовиков в город запретят

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Валерия Гуржий
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В Киеве 26-27 ноября ожидают сильные снегопады, метели и гололедицу. Въезд в город крупногабаритного транспорта в понедельник, 27 ноября, будет ограничен.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

«Синоптики прогнозируют днем 26 ноября и ночью 27 ноября снегопады в столице. Ожидается значительный прирост снежного покрова и усиление ветра до 17-22 м/с, метели, снежные заносы, на дорогах – гололедица. Въезд в город крупногабаритного транспорта в понедельник, 27 ноября, будет ограничен", – написал он.

Фото: Unsplash\Elias Null

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Опубликовано: 24 ноября 2023
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