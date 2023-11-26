У дворца «Украина» открылось «Необистро грузинской кухни» «Такахули»

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Наталия Габрух
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На улице Большой Васильковской, возле дворца «Украина», начало работу в тестовом режиме заведение «Такахули». Об этом пишет The Village Украина.

Это новое заведение ресторанной компании Enjoy Group (Eshak, Queen Kyiv, Queen Country Club). До полномасштабного вторжения компания называлась Bulldozer Group Ukraine и была частью российской компании Bulldozer Group ресторатора Александра Орлова.

Формат заведения определяют как «необистро грузинской кухни». Из блюд предлагают позиции грузинской кухни из хачапури-бара и хинкали-бара, а также блюда из мангала.

На баре можно попробовать грузинское вино, а также твист на классические коктейли.

Официальное открытие заведения состоится вскоре. В тестовом режиме «Такахули» работает с 13 ноября. Это уже второе заведение в Киеве, первое запустили в конце 2022 года в ТРЦ Respublika Park.

Цены: хачапури шоти — 55 грн, хачапури мегрельский с сыром — 195 грн, хачапури аджарский с яйцом — 205 грн, хачапури аджарский с прошутто — 325 грн, «Хачабургер» с картофелем фри — 265 грн, хачапури с хинкалями — 310 грн, шампиньоны запеченные на кеце — 245 грн, томленные щеки телятины в соусе демигляс и картофельное пюре — 355 грн

Адрес: ул. Большая Васильковская, 112

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 22:00

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Опубликовано: 26 ноября 2023
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