На Гончара открылся бар «Минус первый»: с коктейлями и сидром

Между улицами Гончара и Стрелецкой начал работу в обновленном формате коктейльный бар «Минус первый». Он находится на цокольном этаже пиццерии ТС Pizza. Об этом пишет The Village Украина.

За обновление заведения отвечает Павел Полторакин (Yellow Place). «”Минус первый” – это о комфорте, вкусе и качестве, о комфорте времяпрепровождения одному или с друзьями», – рассказывает Полторакин.

В заведении могут приготовить почти любой классический напиток, стоит только спросить у бармена. Также есть отличная карта авторских коктейлей.

Кроме того, в «Минус первом» планируют создать коктейли на основе вин и сидров. Чтобы гости могли видеть все процессы приготовления напитков, в заведении сделали низкую барную стойку.

Цены: Prospector — 215 грн, 20th Century — 215 грн, French 75 — 215 грн, Chrysanthemum — 215 грн, Fino Daiquiri — 215 грн, Bamboo — 215 грн, Coronation — 215 грн, Habanero Bubble Gym — 230 грн, Chamomille Habanero – 230 грн, Dill Pepper – 230 грн, Pistachio Basil – 230 грн, Mint Choco – 230 грн

Адрес: ул. Гончара, 15/3

Режим работы: 18:00–22:00 (четверг и пятница), 15:00–22:30 (выходные)