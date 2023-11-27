На Подоле открыли кофейню сети Brewsell

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Наталия Габрух
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На Подоле, в бывшем помещении Lion Bar открыли 13-е заведение сети кофеен Brewsell. Это заведение от соучредителя Lion Coffee. Об этом пишет The Village Украина.

В кафе Brewsell готовят классические кофейные напитки и фильтр-кофе. Также можно заказать напитки на растительном и безлактозном молоке. Кроме этого есть раздел с «особыми позициями»: «синабон-кофе», «чери-какао» и лавандовый кофе. Еще в заведении предлагают чай масала, напитки из матча и молочные коктейли.

Цены: эспрессо – 39 грн, фильтр-кофе – 49 грн, капучино – 49 грн, какао – 49 грн, «Чери-какао» – 74 грн, флэт-вайт – 59 грн, «Синабон-кофе» – 84 грн, раф — 79 грн, капуоранж — 89 грн, чай — 39 грн

Адрес: БЦ Astarta, ул. Нижний Вал, 65

Режим работы: ежедневно с 08:00 до 21:00

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Опубликовано: 27 ноября 2023
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