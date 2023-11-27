На Владимирской открыли Shipulin Bar: с наливками собственного производства

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Наталия Габрух
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На пересечении улиц Владимирской и Саксаганского открылся Shipulin Bar. Это первое заведение от украинского производителя наливок Shipulin. Об этом пишет The Village Украина.

В заведении можно попробовать классические коктейли, а также авторские наливки, например томатную настойку. В меню также есть салаты, брускеты, запеканки и блины.

Интерьер заведения оформлен в стиле классического бара Америки 20-30-х годов 20 века. В будущем в баре также будут устраивать тематические вечеринки.

Ранее в этом же помещении работало заведение «ГдеБар».

Цены: настойка малина — 65 грн, настойка облепиха — 65 грн, настойка клюква — 65 грн, настойка маракуйя — 75 грн, настойка томатная — 65 грн, коктейль орехово-лимонный крем — 75 грн, коктейль смородина с мятой — 65 грн, салат «Цезарь» — 169 грн, запеканка с колбасками — 169 грн, сладкие блины с вишней и маком — 119 грн

Адрес: ул. Владимирская, 82-А

Режим работы: ежедневно с 16:00 до 23:00

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Опубликовано: 27 ноября 2023
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