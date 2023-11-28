Киевляне призывают выделить 5% городского бюджета на наземные переходы и безбарьерные трамвайные платформы

Общественная организация «Пассажиры Киева» призывает власти выделить 5% городского бюджета на 2024 год на меры по безбарьерности и безопасности движения. Речь идет о 3,57 млрд. гривен.
Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевсовета.
Активисты отметили, что в проекте бюджета города на 2024 год почти не предусмотрены деньги на определенные Стратегией развития Киева до 2025 года и Городской целевой программой приоритеты. Это безбарьерность, безопасность дорожного движения и ремонт изношенной инфраструктуры коммунального транспорта.
В бюджет снова закладывают средства на строительство многоуровневых автомобильных развязок.
«При этом десятки улиц в Киеве человек на колесном кресле в принципе не может пересечь несмотря на решение Киевсовета об обустройстве наземных переходов. На большинстве трамвайных линий отсутствуют безбарьерные трамвайные платформы, а пути находятся в ужасном состоянии, что не позволяет запустить туда современные низкопольные трамваи», — говорится в петиции.
Активисты предлагают заложить 3,57 млн гривен на наземные переходы и безбарьерные трамвайные платформы за счет уменьшения других неприоритетных расходов.
Среди предложений по увеличению расходов есть следующие направления:
Снизить предлагают, в частности, следующие расходы:
Фото иллюстративное: KGMI/CITY OF BELLINGHAM