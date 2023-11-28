Киевляне призывают выделить 5% городского бюджета на наземные переходы и безбарьерные трамвайные платформы

Общественная организация «Пассажиры Киева» призывает власти выделить 5% городского бюджета на 2024 год на меры по безбарьерности и безопасности движения. Речь идет о 3,57 млрд. гривен.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевсовета.

Активисты отметили, что в проекте бюджета города на 2024 год почти не предусмотрены деньги на определенные Стратегией развития Киева до 2025 года и Городской целевой программой приоритеты. Это безбарьерность, безопасность дорожного движения и ремонт изношенной инфраструктуры коммунального транспорта.

В бюджет снова закладывают средства на строительство многоуровневых автомобильных развязок.

«При этом десятки улиц в Киеве человек на колесном кресле в принципе не может пересечь несмотря на решение Киевсовета об обустройстве наземных переходов. На большинстве трамвайных линий отсутствуют безбарьерные трамвайные платформы, а пути находятся в ужасном состоянии, что не позволяет запустить туда современные низкопольные трамваи», — говорится в петиции.

Активисты предлагают заложить 3,57 млн гривен на наземные переходы и безбарьерные трамвайные платформы за счет уменьшения других неприоритетных расходов.

Среди предложений по увеличению расходов есть следующие направления:

ремонт проблемных участков тротуаров, понижение бордюрного камня на пешеходных переходах (700 млн грн);

разработка комплексных схем организации дорожного движения (200 млн грн);

устройство повышенных нерегулируемых пешеходных переходов, колец малого радиуса, «антикишень» (200 млн грн) и т.д.

Снизить предлагают, в частности, следующие расходы:

выделение 350 млн грн на реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц Богатырской и Полярной в Оболонском районе;

уменьшение расходов для обеспечения финансирования других программ и объектов на 3,2 млн. грн.

Фото иллюстративное: KGMI/CITY OF BELLINGHAM