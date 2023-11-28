На Южном мосту проведут противоаварийные работы

163
Валерия Гуржий
share share

В Киеве планируется провести противоаварийный ремонт эстакады Южного моста.

Об этом идет речь в тендере Prozorro.

Планируется выполнить противоаварийные мероприятия по ремонту потолков и консолей плиты пролетного строения ПРК, в четырех прогонах правобережной эстакады Южного мостового перехода со стороны моста им. Е.О. Патона.

Заказчиком ремонтных работ является коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и дорог города Киева "Киевавтодоргород". Подрядчик должен провести противоаварийный ремонт до 31 декабря 2024 года.

На эти работы из столичного бюджета выделят более 16 миллионов гривен. Аукцион уже проведен. Победителем избрано ООО "Альтиус-Пром".

Фото: Википедия

Понравилась статья? Поставь реакцию!
Опубликовано: 28 ноября 2023
share share
archimatika показали проект апарт-отеля AMA в Буковеле: визуализации archimatika показали проект апарт-отеля AMA в Буковеле: визуализации В феврале 2024 года откроют зрительный зал драмтеатра в Чернигове, поврежденный в результате ракетного удара В феврале 2024 года откроют зрительный зал драмтеатра в Чернигове, поврежденный в результате ракетного удара «Укрзалізниця» запустит Dnipro City Express с модернизированными электричками «Укрзалізниця» запустит Dnipro City Express с модернизированными электричками В "Добропарке" начался зимний сезон со сказочными героями и инсталляциями В "Добропарке" начался зимний сезон со сказочными героями и инсталляциями В Соломенском ландшафтном парке начали высадку кленовой аллеи В Соломенском ландшафтном парке начали высадку кленовой аллеи В Германии откроют первый мультибрендовый магазин украинской одежды В Германии откроют первый мультибрендовый магазин украинской одежды Киевляне призывают выделить 5% городского бюджета на наземные переходы и безбарьерные трамвайные платформы Киевляне призывают выделить 5% городского бюджета на наземные переходы и безбарьерные трамвайные платформы Львов дороже Киева: рейтинг городов по соотношению аренды к зарплате Львов дороже Киева: рейтинг городов по соотношению аренды к зарплате
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.