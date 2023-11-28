На Южном мосту проведут противоаварийные работы

В Киеве планируется провести противоаварийный ремонт эстакады Южного моста.

Об этом идет речь в тендере Prozorro.

Планируется выполнить противоаварийные мероприятия по ремонту потолков и консолей плиты пролетного строения ПРК, в четырех прогонах правобережной эстакады Южного мостового перехода со стороны моста им. Е.О. Патона.

Заказчиком ремонтных работ является коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и дорог города Киева "Киевавтодоргород". Подрядчик должен провести противоаварийный ремонт до 31 декабря 2024 года.

На эти работы из столичного бюджета выделят более 16 миллионов гривен. Аукцион уже проведен. Победителем избрано ООО "Альтиус-Пром".

Фото: Википедия