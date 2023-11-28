Столичный ЦУМ представил рождественские арт-витрины, посвященные краснокнижным животным

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Ирина Маймур
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ЦУМ Киев в сотрудничестве с UAnimals представили рождественские витрины. Они посвящены животным из Красной книги Украины, которые находятся под угрозой исчезновения.

На витринах можно увидеть рысь, стречета, cову сыпуху, безрогого лося, ушастого ежа и т.д.

К тому же, на пятом этаже ЦУМ в специальном поп-апе представят первый благотворительный дроп коллекции зоозащитной организации UAnimals «Краснокнижные».

В коллекцию вошли свитшоты, футболки, свистунцы, шарфы, пледы и другие вещи с изображениями редких животных. Ее цель — привлечь внимание к исчезающим видам животных. Прибыль с продажи коллекции направят в благотворительный фонд UAnimals на спасение животных от войны.

Фото: ЦУМ Киев

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Опубликовано: 28 ноября 2023
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