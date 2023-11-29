На Арт-заводе Платформа откроется каток: что там будет

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Наталия Габрух
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На территории креативного пространства Арт-завод Платформа 1 декабря откроется каток IceLights. Об этом сообщают в соцсетях Арт-завода Платформа.

Посетителям обещают сотни фонариков, горячие напитки, вкусности и сказочную атмосферу.

Стоимость: 300 грн/безлимит (коньки входят в стоимость).

Бесплатно детям до 4 лет, участникам боевых действий – 50% скидки, пенсионерам, людям с инвалидностью и многодетным семьям – скидка 30%.

График работы:

Понедельник-четверг с 10:00 до 21:00

Пятница-воскресенье и праздничные дни с 10:00 до 22:00.

Билеты можно будет купить в кассах катка.

Ранее мы писали, что возле ТРЦ Lavina Mall обустроят новогоднюю ярмарку и каток.

Фото: Арт-завод Платформа.

А вы ждете открытия катка?
Опубликовано: 29 ноября 2023
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