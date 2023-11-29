Историческую вывеску «Мисливець» не будет реставрировать до конца войны. Собранные средства пойдут на ВСУ

В Киеве не будут реставрировать историческую вывеску «Мисливець» возле Львовской площади.

Владельцы отказались от возобновления вывески до конца войны, сообщили в БФ «Має значення».

«Ну не могу я наблюдать сбор средств на реставрацию моей вывески, когда товарищи из окопов сбор на авто никак не могут закрыть! Понимаете?!», – объяснил свое решение владелец.

В результате договорились, что сохранением вывески будут заниматься уже после окончания войны.

На демонтаж вывески собрали 8000 гривен. Они пойдут на ВСУ. Пока активисты фонда решают, куда именно направить средства.

Фото: БФ «Має значення»