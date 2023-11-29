На Печерске открыли кафе и бар Madino: с кубинскими и мексиканскими блюдами

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Наталия Габрух
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На улице Джона Маккейна возле станции метро «Зверинецкая» открылось заведение Madino. Об этом пишет The Village Украина.

Здесь объединили несколько форматов: кафе с блюдами кубинской и мексиканской кухонь, кофейню и аперитивный бар.

В Madino действует меню по часам. Завтраки готовят с 08:00 до 12:30, обеденное меню с кесадильей и пастой действует до 17:30, а с 18:00 подают вечерние тостады и тапас. В течение дня можно заказать первые блюда и салаты.

Из напитков можно выбрать кофе, матча и чай, а также алкогольные коктейли. Кроме того, в заведении подают десерты: пирожные, торты и конфеты.

Пространство позиционируют как pet friendly.

Цены: соленые сырники – 210 грн, салат с хамоном и грушей – 265 грн, тунец на гриле с ананасом – 350 грн, паста «Карбонара» – 265 грн, тостада с томатом, сыром и грушей – 195 грн, тыквенный суп с креветками 210 грн, чизкейк – 175 грн, эспрессо – 40 грн

Адрес: ул. Джона Маккейна, 35/23

Режим работы: 08:00–21:30 (с понедельника по четверг), 08:00–22:00 (с пятницы по воскресенье)

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А вы хотели бы посетить заведение Madino?
Опубликовано: 29 ноября 2023
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