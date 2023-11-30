На Севастопольской площади обустраивают повышенный велопешеходный переход

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Ирина Маймур
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На Севастопольской площади начали обустраивать повышенный наземный велопешеходный переход.

Об этом сообщил активист движения «Белый велосипед» Павел Постоенко, обнародовав фото с места.

«Вело-пешеходный повышенный широкий переход на Севастопольской площади наконец-то обустраивают!», — написал активист.

По словам комментаторов поста, раньше на этом переходе было страшно переходить дорогу.

Отметим, что такие переходы обустраивают не на уровне остальной проезжей части, а в один уровень с тротуаром, с пологим заездом на него с обеих сторон. Поэтому не пешеход должен спуститься на дорогу, а авто плавно выезжает на уровень перехода и спускается снова на уровень проезжей части. Длина плоской поверхности обычно позволяет разместить на ней всю колесную базу пересекающего ее автомобиля.

Такие переходы имеют повышенный уровень безопасности. Ведь небольшой перепад высоты, хоть и не составляет труда для проезда авто, но заставляет водителя сбросить скорость перед переходом. Кроме этого, так обеспечивается безбарьерное пространство для маломобильных групп населения и слабовидящих и можно предотвратить риск случайного попадания пешехода под колеса автомобиля.

Ранее мы писали, что на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Брожка обустраивают пешеходные переходы.

Фото: Павел Постоенко

Нуждается ли Киев в большем количестве таких переходов?
Опубликовано: 30 ноября 2023
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