Поможет избежать подтоплений весной: в Киеве заканчивают расчищать русло реки Лыбидь

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Валерия Гуржий
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В Киеве заканчиваются работы по расчистке подземного участка русла реки Лыбидь у улицы Саперно-Слободской в Голосее во избежание подтоплений весной.

Об этом сообщили в КГГА.

Работы по расчистке будут закончены уже в ближайшие дни. Это позволит минимизировать риск подтоплений, часто возникающих здесь вследствие усложнения стока воды.

"Следующим шагом, к которому мы перейдем после стабилизации экономической ситуации в стране, должен стать проект по ревитализации этой реки. Речь идет об освобождении ее из бетонных коробов там, где это возможно, и создании благоприятных условий для отдыха киевлян на базе водоема", - отметил заместитель главы КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопов.

Отмечается, что особенностью проведения работ на подземном участке реки есть прямая зависимость от погодных условий. Осадки превращают русло в бурный поток, что сильно усложняет и замедляет проведение работ.

С начала работ с подземного участка было удалено около 2 900 куб. м мусора, включая заиленную почву, ветки деревьев и большое количество бытовых предметов.

Фото: КГГА

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Опубликовано: 30 ноября 2023
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