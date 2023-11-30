Поможет избежать подтоплений весной: в Киеве заканчивают расчищать русло реки Лыбидь

В Киеве заканчиваются работы по расчистке подземного участка русла реки Лыбидь у улицы Саперно-Слободской в Голосее во избежание подтоплений весной.

Об этом сообщили в КГГА.

Работы по расчистке будут закончены уже в ближайшие дни. Это позволит минимизировать риск подтоплений, часто возникающих здесь вследствие усложнения стока воды.

"Следующим шагом, к которому мы перейдем после стабилизации экономической ситуации в стране, должен стать проект по ревитализации этой реки. Речь идет об освобождении ее из бетонных коробов там, где это возможно, и создании благоприятных условий для отдыха киевлян на базе водоема", - отметил заместитель главы КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопов.

Отмечается, что особенностью проведения работ на подземном участке реки есть прямая зависимость от погодных условий. Осадки превращают русло в бурный поток, что сильно усложняет и замедляет проведение работ.

С начала работ с подземного участка было удалено около 2 900 куб. м мусора, включая заиленную почву, ветки деревьев и большое количество бытовых предметов.

Фото: КГГА