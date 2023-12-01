Имя Чайковского в названии Национальной музыкальной академии признали российской пропагандой

Экспертная комиссия Института нацпамяти пришла к выводу , что имя композитора Петра Чайковского в названии Национальной музыкальной академии содержит символику имперской политики россии.

Дальнейшее использование названия будет считаться пропагандой этой имперской политики.

В Институте нацпамяти было проведено исследование истории и правовой базы использования имени российского композитора в названии Музыкальной академии. По его результатам определили, что по происхождению, творчеству, языковой и национальной самоидентификации Петр Чайковский является русским композитором.

Как отметили эксперты, Национальная музыкальная академия Украины получила имя Чайковского в результате завоевания россией Украины, уничтожения Украинской Народной Республики и создания УССР.

В выводах экспертизы отметили, что Киевская консерватория (сейчас — Национальная музыкальная академия Украины) появилась только через 20 лет после смерти Чайковского, в 1913 году. Поэтому нет никаких оснований полагать, что композитор основал академию.

«Примечательно, что в 1880 г. П. И. Чайковский отказался от приглашения возглавить «музыкальные дела киевского отделения»», — отмечают в Институте нацпамяти.

Во время празднования 100-летнего юбилея Чайковского 9 мая 1940 г. согласно решению Президиума Верховного Совета УССР, Ордену Ленина Киевской государственной консерватории было присвоено имя П.И. Чайковского. Исторической подоплеки этому не было.

«Очевидно, что настоящий мотив руководства УССР имел политическую подоплеку: мемориализация российского композитора в названии ведущего музыкального учебного заведения должна была засвидетельствовать как приверженность Москве, так и признание первенства русской культуры среди культур союзных республик», — отметили в Институте национальной памяти.

В 1995 году была проведена реорганизация Киевской государственной консерватории в Национальную музыкальную академию Украины. Однако имя Чайковского оставили.

Именем россиянина назвали ведущие учреждения культуры и музыкальные события в России. Поэтому Чайковский является «едва ли не самым известным в мире российским композитором, а значит — символом русской культуры и культурным маркером «русского мира»», подытожили в Институте нацпамяти.

Ранее мы писали, что студенты Национальной музыкальной академии Украины выходили на митинги с требованием убрать имя Петра Чайковского из названия их ВУЗов.