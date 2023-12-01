В Дарницком районе затопило улицу из-за падения строительного крана

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Валерия Гуржий
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В Дарницком районе затопило улицу Ревуцкого из-за падения строительного крана.

Об этом сообщили в КОВА.

Он упал на трубу холодного снабжения и повредил ее. В результате затопления заблокировано движение по улице в направлении проспекта Бажана. В результате падения также была повреждена световая опора и сети.

"Данные по поводу пострадавших не поступали. На месте работают аварийные службы.
Информация о подтоплениях жилых домов и объектах инфраструктуры уточняется", - говорится в сообщении.

Фото: КОВА

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Опубликовано: 01 декабря 2023
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