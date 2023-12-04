На улицах Киева начал работать социальный патруль для помощи бездомным

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Наталия Габрух
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Первого декабря в Киеве начал работу социальный патруль. Он оказывает помощь лицам без постоянного места жительства. Об этом сообщает Департамент социальной политики КГГА.

Патруль работает на базе Дома социальной заботы. Патрулирование осуществляется в холодное время года вот уже 18 лет подряд: с 1 декабря по 31 марта.

В этом году социальное патрулирование проводится в столице по распоряжению Киевской городской военной администрации №764 от 2.10.2023 г.

Каждый день команда социального патруля доставляет 200 порций горячих и питательных обедов и проводит разъяснительную работу. Они информируют бездомных об учреждениях, где можно получить необходимую помощь, места для согрева, а также о возможности получения подержанной одежды, обуви и теплых вещей. Вся важная информация также доступна в информационных буклетах, раздающихся социальным патрулем.

Социальное патрулирование было введено еще в 2006 году.

Раньше мы писали, «Где поесть, помыться, переночевать» – в Киеве выпустили справочник для помощи бездомным.

Фото: Департамент социальной политики КГГА.

По вашему мнению, важна ли работа социального патруля?
Опубликовано: 04 декабря 2023
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