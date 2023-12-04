На Подоле к дому 20 века достраивают летнюю площадку

На Подоле по улице Хорива, 22 к зданию излома 19-20 веков достраивают стационарный литник.

Об этом сообщил председатель Совета урбанистики Киева Виталий Селик.

"Металлические конструкции теплицы варварские дюбелями вкручивают в фасад. Беда. Обратите внимание на деревья, которые превращают в декоративные элементы внутри кабака. И главное, это безобразие совершается в 30 метрах от Подольского райотдела полиции", - написал он.

По его словам, дом не является достопримечательностью, а гугл-панорами говорят, что здесь раньше уже был стационарный летник кафе-бара "Жандарм".

"Здесь источники донесли, что дом – это общежитие полиции", – добавил Виталий Селик.

Фото: Виталий Селик