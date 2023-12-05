Для Киева планируют закупить около 70 новых троллейбусов: детали

Для Киева планируют закупить ориентировочно 70 новых троллейбусов. Покупку нового общественного транспорта профинансирует Европейский инвестиционный банк.

Об этом активистам ОО «Пассажиры Киева сообщили в «Киевпастрансе».

В тендере на закупку троллейбусов в рамках кредитного договора с ЕИБ на 50 млн евро приняли участие две компании. Это чешская ŠKODA ELECTRIC и турецкая Bozankaya.

Škoda предлагает за 49 900 070 евро поставить 70 троллейбусов 11,9 м в длину и три 18,5 м в длину. Bozankaya — за 49 750 000 евро 71 троллейбус 11,9 м длиной и три 18,5 м длиной.

«Киевпасстранс» готовит отчет для ЕИБ, чтобы банк выбрал фирму, станет поставщиком нового общественного транспорта.

Получить троллейбусы столица может спустя 20 месяцев после подписания соглашения.

Активисты отметили, что ранее в КГГА обещали приобрести на средства ЕИБ более 100 троллейбусов.

«Похоже, что по факту будет приобретено в полтора-два раза меньше», — отметили они.

«Пассажиры Киева» уверены, что эта закупка не решит проблему нехватки троллейбусного подвижного состава в Киеве, в том числе и потому, что указанное количество троллейбусов очень мало по сравнению с потребностью.

Ранее мы писали, что в Киеве модернизируют 220 вагонов метро и приобретут еще 95 современных.

Фото: Sustainable Bus