До 31 декабря в Киеве будут работать официальные ярмарки по продаже елок: адреса

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Валерия Гуржий
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В Киеве до 31 декабря будут функционировать 150 законно размещенных сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений.

Об этом сообщает КГГА.

В КГГА призывают покупать хвойные деревья исключительно на официальных точках продаж, ведь на стихийных рынках елки реализуются без документов и могут быть вредными. Хвойные деревья, реализуемые на официальных точках продаж, выращены на специальных плантациях лесными хозяйствами.

Как отличить официальную ярмарку по продаже хвойных деревьев от стихийной:

  • на официальных точках продаж каждое новогоднее дерево имеет идентификационную бирку с цифровым номером, по которому можно проверить законность происхождения дерева;
  • площадка должна быть надлежаще обустроена и размещаться по адресу в соответствии с перечнем сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев.

Полный список локаций, которые постепенно заработают в столице:

В Голосеевском районе:

  • ул. Антоновича, 115 и пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича;
  • ул. Самойла Кишки, 5;
  • ул. Степана Рудницкого, 6-А;
  • ул. Васильковская, 8;
  • пров. Руслана Лужевского, 1 (локация 1);
  • пров. Руслана Лужевского, 1 (локация 2);
  • ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса "Теремки-2");
  • просп. Академика Глушкова, 22-Б;
  • просп. Академика Глушкова, 31;
  • ул. Метрологическая, 19;
  • ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофановский").

В Дарницком районе:

  • ул. Архитектора Вербицкого, 16;
  • ул. Братства тарасовцев, 9;
  • ул. Елизаветы Чавдар, 1;
  • ул. Елизаветы Чавдар, 13;
  • ул. Здолбуновская, 2;
  • ул. Михаила Драгоманова, 14;
  • просп. Петра Григоренко, 9;
  • просп. Петра Григоренко, 26;
  • просп. Петра Григоренко, 41-43;
  • ул. Ялтинская, 5-А;
  • ул. Ялтинская, 5-Б;
  • ул. Елены Пчелки, 2;
  • ул. Александра Мишуги, 2;
  • пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);
  • пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;
  • пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;
  • пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Григоренко;
  • Харьковское шоссе, 57;
  • ул. Срибнокильская, 5-Б (съезд с просп. Григоренко и просп. Николая Бажана – станция метро «Позняки»);
  • ул. Срибнокильская, 13;
  • Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус");
  • ул. Бориса Гмыри, 1.

В Деснянском районе:

  • ул. Каштанова, 7;

  • ул. Рональда Рейгана, 2;

  • ул. Рональда Рейгана, 4;
  • ул. Рональда Рейгана, 8;
  • ул. Рональда Рейгана, 21;
  • просп. Червоной Калины, 2;
  • просп. Червоной Калины, 6;
  • просп. Червоной Калины, 15;
  • просп. Червоной Калины, 26;
  • просп. Червоной Калины, 40;
  • просп. Червоной Калины, 42;
  • просп. Червоной Калины, 44;
  • просп. Червоной Калины, 47;
  • просп. Червоной Калины, 60/10;
  • просп. Червоной Калины, 75/2;
  • просп. Червоной Калины, 97;
  • ул. Оноре де Бальзака, 60;
  • ул. Оноре де Бальзака, 94;
  • ул. Радунская, 3;
  • ул. Радунская, 26/1;
  • ул. Милославская, 10А;
  • ул. Николая Закревского, 61/2;
  • ул. Электротехническая, 2;
  • ул. Электротехническая, 4;
  • ул. Электротехническая, 6;
  • ул. Электротехническая, 8;
  • ул. Миропольская, 2;
  • ул. Шолом-Алейхема, 10-А;
  • ул. Шолом-Алейхема, 17;
  • ул. Милютенко, 34 (распределительная полоса);
  • просп. Лесной, 28/41;
  • просп. Лесной, 39;
  • просп. Лесной, 16;
  • станция метро «Лесная» (ул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3);
  • станция метро "Черниговская".

В Днепровском районе:

  • бульв. Игоря Шамо, 2/7;
  • ул. Андрея Малышко, 4-А;
  • ул. Ивана Миколайчука, 9;
  • ул. Миропольская, 25;
  • ул. Радужно, 4;
  • ул. Юрия Шумского, 1;
  • просп. Павла Тычины, 7;
  • просп. Соборности, 2/1;
  • пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо;
  • пересечение улиц Сулеймана Стальского и Курнатовского;
  • пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского.

В Оболонском районе:

  • ул. Днепроводская, 1;
  • ул. Зои Гайдай, 2;
  • пл. Петропавловская, 2;
  • просп. Владимира Ивасюка, 27-Б;
  • просп. Владимира Ивасюка, 46;
  • ул. Семена Скляренко, 17;
  • ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8А;
  • просп. Оболонский, 1-Б;
  • просп. Оболонский, 52-А;
  • просп. Оболонский, 45/28;
  • ул. Героев Днепра, 30;
  • ул. Героев Днепра, 32;
  • ул. Героев Днепра, 41;
  • ул. Иорданская, 17;
  • ул. Героев полка "Азов", 3;
  • ул. Героев полка "Азов", 12;
  • ул. Герои полка "Азов", 34;
  • ул. Александра Архипенко, 6-А;
  • площадь Оболонская, 6 (локация №1);
  • площадь Оболонская, 6 (локация №2);
  • просп. Литовский, 2;
  • просп. Маршала Рокоссовского, ¾.

В Печерском районе:

  • бульв. Николая Михновского, 25;
  • бульв. Николая Михновского, 30/1;
  • ул. Большая Васильковская, 107

В Подольском районе:

  • ул. Верхний Вал, 16 (локация №1);
  • ул. Верхний Вал, 16 (локация №2);
  • ул. Верхний Вал, 16 (локация №3);
  • ул. Вышгородская, 21/6;
  • ул. Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус");
  • ул. Ивана Выговского, 18;
  • ул. Светлицкого, 23;
  • ул. Светлицкого, 30/20;
  • просп. Василия Порика, 2 (распределительная полоса);
  • просп. Василия Порика, 5 (распределительная полоса);
  • просп. Василия Порика, 13;
  • ул. Натальи Ужвий, 12;
  • просп. Правды, 12-А (возле магазина "АТБ");
  • просп. Правды, 45;
  • просп. Правды, 47;
  • просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент");
  • просп. Правды, 66 (локация №1);
  • просп. Правды, 66 (локация №2);
  • просп. Свободы, 2;
  • просп. Свободы, 28;
  • просп. Георгия Гонгаде, 20;
  • ул. Кирилловская, 122;
  • ул. Тираспольская, 49;
  • ул. Межигорская – угол ул. Верхний Вал (распределительная полоса);
  • ул. Сергея Данченко, 1.

В Святошинском районе:

  • бульв. Кольцова, 13;
  • бульв. Кольцова, 14-Л;
  • бульв. Кольцова, 15;
  • ул. Зодчих, 2/58;
  • ул. Зодчих, 46;
  • ул. Зодчих, 62;
  • ул. Ирпенская, 76-80;
  • ул. Семьи Стешенко, 7;
  • ул. Василия Стуса, 20;
  • ул. Академика Булаховского, 30;
  • угол ул. Академика Ефремова и просп. Палладина (распределительная полоса);
  • пересечение улиц Подлесной и Генерала Наумова.
  • В Соломенском районе:
  • ул. Митрополита Василия Липковского, 3;
  • бульв. Чоколовский, 20;
  • бульв. Чоколовский, 19-21;
  • просп. Воздухофлотский, 18/2;
  • ул. Соломенская, 39.

В Шевченковском районе:

  • ул. Юрия Ильенко, 1;

  • ул. Даниила Щербаковского, 56;

  • угол улиц Игоря Турчина и Академика Туполева;
  • ул. Парково-Сырецкая, 10.

Фото: КГГА

Планируете в этом году покупать елку?
Опубликовано: 05 декабря 2023
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