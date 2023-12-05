До 31 декабря в Киеве будут работать официальные ярмарки по продаже елок: адреса

В Киеве до 31 декабря будут функционировать 150 законно размещенных сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений.
Об этом сообщает КГГА.
В КГГА призывают покупать хвойные деревья исключительно на официальных точках продаж, ведь на стихийных рынках елки реализуются без документов и могут быть вредными. Хвойные деревья, реализуемые на официальных точках продаж, выращены на специальных плантациях лесными хозяйствами.
Как отличить официальную ярмарку по продаже хвойных деревьев от стихийной:
- на официальных точках продаж каждое новогоднее дерево имеет идентификационную бирку с цифровым номером, по которому можно проверить законность происхождения дерева;
- площадка должна быть надлежаще обустроена и размещаться по адресу в соответствии с перечнем сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев.
Полный список локаций, которые постепенно заработают в столице:
В Голосеевском районе:
- ул. Антоновича, 115 и пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича;
- ул. Самойла Кишки, 5;
- ул. Степана Рудницкого, 6-А;
- ул. Васильковская, 8;
- пров. Руслана Лужевского, 1 (локация 1);
- пров. Руслана Лужевского, 1 (локация 2);
- ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса "Теремки-2");
- просп. Академика Глушкова, 22-Б;
- просп. Академика Глушкова, 31;
- ул. Метрологическая, 19;
- ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофановский").
В Дарницком районе:
- ул. Архитектора Вербицкого, 16;
- ул. Братства тарасовцев, 9;
- ул. Елизаветы Чавдар, 1;
- ул. Елизаветы Чавдар, 13;
- ул. Здолбуновская, 2;
- ул. Михаила Драгоманова, 14;
- просп. Петра Григоренко, 9;
- просп. Петра Григоренко, 26;
- просп. Петра Григоренко, 41-43;
- ул. Ялтинская, 5-А;
- ул. Ялтинская, 5-Б;
- ул. Елены Пчелки, 2;
- ул. Александра Мишуги, 2;
- пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);
- пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;
- пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;
- пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Григоренко;
- Харьковское шоссе, 57;
- ул. Срибнокильская, 5-Б (съезд с просп. Григоренко и просп. Николая Бажана – станция метро «Позняки»);
- ул. Срибнокильская, 13;
- Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус");
- ул. Бориса Гмыри, 1.
В Деснянском районе:
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ул. Каштанова, 7;
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ул. Рональда Рейгана, 2;
- ул. Рональда Рейгана, 4;
- ул. Рональда Рейгана, 8;
- ул. Рональда Рейгана, 21;
- просп. Червоной Калины, 2;
- просп. Червоной Калины, 6;
- просп. Червоной Калины, 15;
- просп. Червоной Калины, 26;
- просп. Червоной Калины, 40;
- просп. Червоной Калины, 42;
- просп. Червоной Калины, 44;
- просп. Червоной Калины, 47;
- просп. Червоной Калины, 60/10;
- просп. Червоной Калины, 75/2;
- просп. Червоной Калины, 97;
- ул. Оноре де Бальзака, 60;
- ул. Оноре де Бальзака, 94;
- ул. Радунская, 3;
- ул. Радунская, 26/1;
- ул. Милославская, 10А;
- ул. Николая Закревского, 61/2;
- ул. Электротехническая, 2;
- ул. Электротехническая, 4;
- ул. Электротехническая, 6;
- ул. Электротехническая, 8;
- ул. Миропольская, 2;
- ул. Шолом-Алейхема, 10-А;
- ул. Шолом-Алейхема, 17;
- ул. Милютенко, 34 (распределительная полоса);
- просп. Лесной, 28/41;
- просп. Лесной, 39;
- просп. Лесной, 16;
- станция метро «Лесная» (ул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3);
- станция метро "Черниговская".
В Днепровском районе:
- бульв. Игоря Шамо, 2/7;
- ул. Андрея Малышко, 4-А;
- ул. Ивана Миколайчука, 9;
- ул. Миропольская, 25;
- ул. Радужно, 4;
- ул. Юрия Шумского, 1;
- просп. Павла Тычины, 7;
- просп. Соборности, 2/1;
- пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо;
- пересечение улиц Сулеймана Стальского и Курнатовского;
- пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского.
В Оболонском районе:
- ул. Днепроводская, 1;
- ул. Зои Гайдай, 2;
- пл. Петропавловская, 2;
- просп. Владимира Ивасюка, 27-Б;
- просп. Владимира Ивасюка, 46;
- ул. Семена Скляренко, 17;
- ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8А;
- просп. Оболонский, 1-Б;
- просп. Оболонский, 52-А;
- просп. Оболонский, 45/28;
- ул. Героев Днепра, 30;
- ул. Героев Днепра, 32;
- ул. Героев Днепра, 41;
- ул. Иорданская, 17;
- ул. Героев полка "Азов", 3;
- ул. Героев полка "Азов", 12;
- ул. Герои полка "Азов", 34;
- ул. Александра Архипенко, 6-А;
- площадь Оболонская, 6 (локация №1);
- площадь Оболонская, 6 (локация №2);
- просп. Литовский, 2;
- просп. Маршала Рокоссовского, ¾.
В Печерском районе:
- бульв. Николая Михновского, 25;
- бульв. Николая Михновского, 30/1;
- ул. Большая Васильковская, 107
В Подольском районе:
- ул. Верхний Вал, 16 (локация №1);
- ул. Верхний Вал, 16 (локация №2);
- ул. Верхний Вал, 16 (локация №3);
- ул. Вышгородская, 21/6;
- ул. Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус");
- ул. Ивана Выговского, 18;
- ул. Светлицкого, 23;
- ул. Светлицкого, 30/20;
- просп. Василия Порика, 2 (распределительная полоса);
- просп. Василия Порика, 5 (распределительная полоса);
- просп. Василия Порика, 13;
- ул. Натальи Ужвий, 12;
- просп. Правды, 12-А (возле магазина "АТБ");
- просп. Правды, 45;
- просп. Правды, 47;
- просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент");
- просп. Правды, 66 (локация №1);
- просп. Правды, 66 (локация №2);
- просп. Свободы, 2;
- просп. Свободы, 28;
- просп. Георгия Гонгаде, 20;
- ул. Кирилловская, 122;
- ул. Тираспольская, 49;
- ул. Межигорская – угол ул. Верхний Вал (распределительная полоса);
- ул. Сергея Данченко, 1.
В Святошинском районе:
- бульв. Кольцова, 13;
- бульв. Кольцова, 14-Л;
- бульв. Кольцова, 15;
- ул. Зодчих, 2/58;
- ул. Зодчих, 46;
- ул. Зодчих, 62;
- ул. Ирпенская, 76-80;
- ул. Семьи Стешенко, 7;
- ул. Василия Стуса, 20;
- ул. Академика Булаховского, 30;
- угол ул. Академика Ефремова и просп. Палладина (распределительная полоса);
- пересечение улиц Подлесной и Генерала Наумова.
- В Соломенском районе:
- ул. Митрополита Василия Липковского, 3;
- бульв. Чоколовский, 20;
- бульв. Чоколовский, 19-21;
- просп. Воздухофлотский, 18/2;
- ул. Соломенская, 39.
В Шевченковском районе:
Фото: КГГА