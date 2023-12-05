До 31 декабря в Киеве будут работать официальные ярмарки по продаже елок: адреса

В Киеве до 31 декабря будут функционировать 150 законно размещенных сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений.

Об этом сообщает КГГА.

В КГГА призывают покупать хвойные деревья исключительно на официальных точках продаж, ведь на стихийных рынках елки реализуются без документов и могут быть вредными. Хвойные деревья, реализуемые на официальных точках продаж, выращены на специальных плантациях лесными хозяйствами.

Как отличить официальную ярмарку по продаже хвойных деревьев от стихийной:

на официальных точках продаж каждое новогоднее дерево имеет идентификационную бирку с цифровым номером, по которому можно проверить законность происхождения дерева;

площадка должна быть надлежаще обустроена и размещаться по адресу в соответствии с перечнем сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев.

Полный список локаций, которые постепенно заработают в столице:

В Голосеевском районе:

ул. Антоновича, 115 и пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича;

ул. Самойла Кишки, 5;

ул. Степана Рудницкого, 6-А;

ул. Васильковская, 8;

пров. Руслана Лужевского, 1 (локация 1);

пров. Руслана Лужевского, 1 (локация 2);

ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса "Теремки-2");

просп. Академика Глушкова, 22-Б;

просп. Академика Глушкова, 31;

ул. Метрологическая, 19;

ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофановский").

В Дарницком районе:

ул. Архитектора Вербицкого, 16;

ул. Братства тарасовцев, 9;

ул. Елизаветы Чавдар, 1;

ул. Елизаветы Чавдар, 13;

ул. Здолбуновская, 2;

ул. Михаила Драгоманова, 14;

просп. Петра Григоренко, 9;

просп. Петра Григоренко, 26;

просп. Петра Григоренко, 41-43;

ул. Ялтинская, 5-А;

ул. Ялтинская, 5-Б;

ул. Елены Пчелки, 2;

ул. Александра Мишуги, 2;

пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);

пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;

пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;

пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Григоренко;

Харьковское шоссе, 57;

ул. Срибнокильская, 5-Б (съезд с просп. Григоренко и просп. Николая Бажана – станция метро «Позняки»);

ул. Срибнокильская, 13;

Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус");

ул. Бориса Гмыри, 1.

В Деснянском районе:

ул. Каштанова, 7;

ул. Рональда Рейгана, 2;

ул. Рональда Рейгана, 4;

ул. Рональда Рейгана, 8;

ул. Рональда Рейгана, 21;

просп. Червоной Калины, 2;

просп. Червоной Калины, 6;

просп. Червоной Калины, 15;

просп. Червоной Калины, 26;

просп. Червоной Калины, 40;

просп. Червоной Калины, 42;

просп. Червоной Калины, 44;

просп. Червоной Калины, 47;

просп. Червоной Калины, 60/10;

просп. Червоной Калины, 75/2;

просп. Червоной Калины, 97;

ул. Оноре де Бальзака, 60;

ул. Оноре де Бальзака, 94;

ул. Радунская, 3;

ул. Радунская, 26/1;

ул. Милославская, 10А;

ул. Николая Закревского, 61/2;

ул. Электротехническая, 2;

ул. Электротехническая, 4;

ул. Электротехническая, 6;

ул. Электротехническая, 8;

ул. Миропольская, 2;

ул. Шолом-Алейхема, 10-А;

ул. Шолом-Алейхема, 17;

ул. Милютенко, 34 (распределительная полоса);

просп. Лесной, 28/41;

просп. Лесной, 39;

просп. Лесной, 16;

станция метро «Лесная» (ул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3);

станция метро "Черниговская".

В Днепровском районе:

бульв. Игоря Шамо, 2/7;

ул. Андрея Малышко, 4-А;

ул. Ивана Миколайчука, 9;

ул. Миропольская, 25;

ул. Радужно, 4;

ул. Юрия Шумского, 1;

просп. Павла Тычины, 7;

просп. Соборности, 2/1;

пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо;

пересечение улиц Сулеймана Стальского и Курнатовского;

пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского.

В Оболонском районе:

ул. Днепроводская, 1;

ул. Зои Гайдай, 2;

пл. Петропавловская, 2;

просп. Владимира Ивасюка, 27-Б;

просп. Владимира Ивасюка, 46;

ул. Семена Скляренко, 17;

ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8А;

просп. Оболонский, 1-Б;

просп. Оболонский, 52-А;

просп. Оболонский, 45/28;

ул. Героев Днепра, 30;

ул. Героев Днепра, 32;

ул. Героев Днепра, 41;

ул. Иорданская, 17;

ул. Героев полка "Азов", 3;

ул. Героев полка "Азов", 12;

ул. Герои полка "Азов", 34;

ул. Александра Архипенко, 6-А;

площадь Оболонская, 6 (локация №1);

площадь Оболонская, 6 (локация №2);

просп. Литовский, 2;

просп. Маршала Рокоссовского, ¾.

В Печерском районе:

бульв. Николая Михновского, 25;

бульв. Николая Михновского, 30/1;

ул. Большая Васильковская, 107

В Подольском районе:

ул. Верхний Вал, 16 (локация №1);

ул. Верхний Вал, 16 (локация №2);

ул. Верхний Вал, 16 (локация №3);

ул. Вышгородская, 21/6;

ул. Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус");

ул. Ивана Выговского, 18;

ул. Светлицкого, 23;

ул. Светлицкого, 30/20;

просп. Василия Порика, 2 (распределительная полоса);

просп. Василия Порика, 5 (распределительная полоса);

просп. Василия Порика, 13;

ул. Натальи Ужвий, 12;

просп. Правды, 12-А (возле магазина "АТБ");

просп. Правды, 45;

просп. Правды, 47;

просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент");

просп. Правды, 66 (локация №1);

просп. Правды, 66 (локация №2);

просп. Свободы, 2;

просп. Свободы, 28;

просп. Георгия Гонгаде, 20;

ул. Кирилловская, 122;

ул. Тираспольская, 49;

ул. Межигорская – угол ул. Верхний Вал (распределительная полоса);

ул. Сергея Данченко, 1.

В Святошинском районе:

бульв. Кольцова, 13;

бульв. Кольцова, 14-Л;

бульв. Кольцова, 15;

ул. Зодчих, 2/58;

ул. Зодчих, 46;

ул. Зодчих, 62;

ул. Ирпенская, 76-80;

ул. Семьи Стешенко, 7;

ул. Василия Стуса, 20;

ул. Академика Булаховского, 30;

угол ул. Академика Ефремова и просп. Палладина (распределительная полоса);

пересечение улиц Подлесной и Генерала Наумова.

В Соломенском районе:

ул. Митрополита Василия Липковского, 3;

бульв. Чоколовский, 20;

бульв. Чоколовский, 19-21;

просп. Воздухофлотский, 18/2;

ул. Соломенская, 39.

В Шевченковском районе:

ул. Юрия Ильенко, 1;

ул. Даниила Щербаковского, 56;

угол улиц Игоря Турчина и Академика Туполева;

ул. Парково-Сырецкая, 10.

Фото: КГГА