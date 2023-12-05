В Киеве запустили CS Kitchen для резидентов коворкингов Creative States

Основатель сети коворкингов Creative States, Илья Кенигштейн, открывает новую кухню под названием CS Kitchen, которая будет предлагать завтраки, горячие блюда и супы для резидентов. Об этом пишет The Village Украина.

Этот проект уже работает в двух местах сети Creative States: на территории завода «Арсенал» и в торгово-развлекательном центре Gulliver в Киеве. В ближайшем будущем планируется открытие локации в Днепре.

«Резиденту Creative States не нужно думать, где питаться, приносить еду из дома или искать предложения в заведениях рядом», – комментирует Илья Кенигштейн. По его словам, CS Kitchen – это логичный ответ на запрос резидентов сети коворкингов.

В меню CS Kitchen предлагают салаты, горячие блюда, супы, завтраки и сет-меню с фиксированными ценами – 270 и 300 гривен. Средний чек за завтрак – 145 гривен, салат – 95 гривен, горячие блюда в среднем обойдутся в 145 гривен, а гарниры – 50 гривен.

На каждой локации CS Kitchen работает шеф-повар вместе с командой помощников и клининговым сервисом. Бренд-шеф Александр Колесников отвечает за управление этим проектом. По словам Ильи Кенигштейна, запустить CS Kitchen с нуля на новой локации занимает примерно от трех до четырех недель.

Раньше мы писали, что на Арсенальной откроют третий коворкинг Creative States: с кинотеатром и сервисом нянь.

Фото: The Village Украина.