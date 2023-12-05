Активисты призывают Могилянку обнародовать полный проект реставрации Братских келий

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Ирина Маймур
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Активисты призывают Киево-Могилянскую академию обнародовать полный проект реставрации келий Братского монастыря и остановить строительные работы до выяснения всех юридических обстоятельств.

Об этом сообщает «Мапа Реновації».

«Продолжать строительство, игнорируя не только общину, но и ряд законодательных актов — не самый лучший метод сохранения культурного наследия. Ведь независимо от намерений, законы нашей страны обязательны к исполнению для всех», — отмечают активисты.

Также в «Мапі Реновації» просят общину подписать и отправить электронное обращение в прокуратуру. Шаблон заявления – по ссылке.

Алгоритм действий:

1) распечатать обращение;

2) заполнить пробелы и подписать;

3) отсканировать или сфотографировать;

4) отправить на этот email: zvern@kyiv.gp.gov.ua.

Напомним, что недавно на территории Киево-Могилянской академии начали перестраивать 200-летнее здание Братских келий.

По данным активистов из сообщества «Спадщина», через несколько недель были демонтированы оригинальные кирпичные сводчатые своды, окна и 200-летние деревянные перекрытия — последние заменяют железобетонными. Были ли для этого фактические основания, вроде экспертного заключения об аварийности определенных частей здания, неизвестно, отмечают в «Мапі Реновації». Также по экспертизе проекта стало известно, что конструктивные изменения претерпевают и крышу, где планируют сделать окна для выхода на кровлю.

В Могилянке говорят, что проводят реставрацию здания, чтобы вернуть ему аутентичный вид, и имеет согласованный с соответствующими органами проект.

Однако активисты отмечают, что в настоящее время отсутствует согласование работ с заповедником «Древний Киев», на территории которого находятся кельи. К тому же работы проводятся вопреки действующему законодательству. В настоящее время департамент благоустройства уже трижды издавал предписание об остановке работ из-за отсутствия карты на нарушение благоустройства.

Келии Братского монастыря были сооружены в 1823-1827 годах в стиле классицизм. Здание имеет статус памятника национального значения.

Фото: «Cпадщина», «Мапа Реновації»

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Опубликовано: 05 декабря 2023
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