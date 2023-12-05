Активисты призывают Могилянку обнародовать полный проект реставрации Братских келий

Активисты призывают Киево-Могилянскую академию обнародовать полный проект реставрации келий Братского монастыря и остановить строительные работы до выяснения всех юридических обстоятельств.
Об этом сообщает «Мапа Реновації».
«Продолжать строительство, игнорируя не только общину, но и ряд законодательных актов — не самый лучший метод сохранения культурного наследия. Ведь независимо от намерений, законы нашей страны обязательны к исполнению для всех», — отмечают активисты.
Также в «Мапі Реновації» просят общину подписать и отправить электронное обращение в прокуратуру. Шаблон заявления – по ссылке.
Алгоритм действий:
1) распечатать обращение;
2) заполнить пробелы и подписать;
3) отсканировать или сфотографировать;
4) отправить на этот email: zvern@kyiv.gp.gov.ua.
Напомним, что недавно на территории Киево-Могилянской академии начали перестраивать 200-летнее здание Братских келий.
По данным активистов из сообщества «Спадщина», через несколько недель были демонтированы оригинальные кирпичные сводчатые своды, окна и 200-летние деревянные перекрытия — последние заменяют железобетонными. Были ли для этого фактические основания, вроде экспертного заключения об аварийности определенных частей здания, неизвестно, отмечают в «Мапі Реновації». Также по экспертизе проекта стало известно, что конструктивные изменения претерпевают и крышу, где планируют сделать окна для выхода на кровлю.
В Могилянке говорят, что проводят реставрацию здания, чтобы вернуть ему аутентичный вид, и имеет согласованный с соответствующими органами проект.
Однако активисты отмечают, что в настоящее время отсутствует согласование работ с заповедником «Древний Киев», на территории которого находятся кельи. К тому же работы проводятся вопреки действующему законодательству. В настоящее время департамент благоустройства уже трижды издавал предписание об остановке работ из-за отсутствия карты на нарушение благоустройства.
Келии Братского монастыря были сооружены в 1823-1827 годах в стиле классицизм. Здание имеет статус памятника национального значения.
Фото: «Cпадщина», «Мапа Реновації»