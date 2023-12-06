На Позняках открыли социальное кафе-пекарню, где работает молодежь с ментальными нарушениями

В ТЦ Metro на Позняках открыли вторую социальную кафе-пекарню Sunshine Cafe, где работает молодежь с ментальными нарушениями. Об этом пишет The Village Украина.

В этом заведении работают повара, бариста и официанты, имеющие синдром Дауна и различные интеллектуальные нарушения.

Кафе сосредоточено на выпечке пиццы, хлеба и печенья. Команда отдает часть своей продукции бесплатно малообеспеченным людям, а часть Вооруженным Силам Украины.

В декабре кафе будет работать в формате онлайн-доставки и на вынос.

Проект реализует ОО «Солнечные люди» при поддержке компании «Metro Украина».

Цены: пицца Маргарита – 195 грн, пицца Барбекю – 240 грн, пицца Мясная – 250 грн, пицца Веганская – 200 грн, пицца Гавайская – 240 грн, пицца Черизо – 235 грн, картофель фри – 45 грн, нагетсы – 130, луковые кольца – 90 грн

Адрес: проспект Петра Григоренко, 43

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00

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