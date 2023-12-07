Во Львове отреставрировали исторические двери-веер на улице Севастопольской

Во Львове отреставрировали аутентичные двери-веер в доме по улице Севастопольская, 8.

Об этом сообщает ЛКП «Бюро спадщини», которое и координировало реставрационные работы в рамках городской программы софинансирования.

Специалисты не только выровняли деформированную конструкцию дверей, но и восстановили утраченные элементы резной отделки.

«Эти сосновые двери-веер открываются в две стороны, — из-за этой особенности дверные полотна были повреждены и деформированы. Мы даже нашли следы от когтей животного, которое таким образом открывало дверь. Дверь мы восстанавливали почти 2 месяца», — рассказал реставратор Александр Савчук.

Специалисты заменили поврежденную древесину, восстановили утраченные декоративные элементы, установили новое остекление и ручки, а также покрыли двери акриловой лазурью и бейцем.

В общей сложности реставрация стоила 65 000 грн. Из этой суммы город оплатил 45 500 грн, а остальную часть жители, которые ранее подали заявку на участие в городской программе софинансирования.

Фото: ЛКП «Бюро спадщини»