В Чернигове восстановили роддом, который повредила российская ракета

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Валерия Гуржий
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Роддом Чернигова восстановили после того, как его повредила российская ракета.

Об этом сообщили в Минздраве.

Когда часть Черниговщины была в оккупации, от взрывов пострадал фасад медучреждения, внутренние помещения, окна и крыша. Медучреждение продолжало работать и принимать рожениц, несмотря на ежедневные вражеские обстрелы и осаду города.

Удалось восстановить поврежденную взрывом часть фасада медицинского учреждения, потолка, пола и стены 42 помещений, критически важных для качественного функционирования: родзалы, послеродовые палаты и коридор послеродового отделения.

Сейчас медучреждение выглядит безупречно и готово в полном объеме обеспечивать комфорт маленьким украинцам и их мамам.

Фото: МОЗ

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Опубликовано: 07 декабря 2023
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