О возможных отключениях света в Киеве будут сообщать через «Киев Цифровой»

Теперь узнавать об отключениях света в Киеве можно через приложение «Киев Цифровой», сообщили в КГГА.
Пока потребности в отключениях нет.
В «Киеве Цифровом» можно будет просмотреть, к какой из шести групп принадлежит ваш адрес, и получать специальное уведомление, если по вашему местонахождению будут планировать отключения.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:
Эта функция будет доступна в разделе меню К Коммунальные услуги ДТЭК Свет.
Также для экономии электричества в настройках профиля «Киев Цифровой» можно включить «Напоминание в 19:00 об экономии электроэнергии». Тогда приложение напомнит выключить лишние электроприборы.
В планах также сообщать о плановых работах и авариях на электросетях.
Фото: Главком