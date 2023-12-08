О возможных отключениях света в Киеве будут сообщать через «Киев Цифровой»

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Ирина Маймур
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Теперь узнавать об отключениях света в Киеве можно через приложение «Киев Цифровой», сообщили в КГГА.

Пока потребности в отключениях нет.

В «Киеве Цифровом» можно будет просмотреть, к какой из шести групп принадлежит ваш адрес, и получать специальное уведомление, если по вашему местонахождению будут планировать отключения.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:

  • обновить приложение на iOS или Android и открыть его;
  • перейти на свой профиль;
  • нажать «Адреса» и добавить или обновить нужный адрес;
  • после этого вам придет вопрос «Включить уведомление об отключении света в вашем доме?»; выберите ответ «Получать уведомление»;
  • Вы сможете получать информацию круглосуточно или включить режим «Не беспокоить ночью».

Эта функция будет доступна в разделе меню К Коммунальные услуги ДТЭК Свет.

Также для экономии электричества в настройках профиля «Киев Цифровой» можно включить «Напоминание в 19:00 об экономии электроэнергии». Тогда приложение напомнит выключить лишние электроприборы.

В планах также сообщать о плановых работах и авариях на электросетях.

Фото: Главком

Как вам такая система уведомлений об отключении света?
Опубликовано: 08 декабря 2023
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