О возможных отключениях света в Киеве будут сообщать через «Киев Цифровой»

Теперь узнавать об отключениях света в Киеве можно через приложение «Киев Цифровой», сообщили в КГГА.

Пока потребности в отключениях нет.

В «Киеве Цифровом» можно будет просмотреть, к какой из шести групп принадлежит ваш адрес, и получать специальное уведомление, если по вашему местонахождению будут планировать отключения.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:

обновить приложение на iOS или Android и открыть его;

перейти на свой профиль;

нажать «Адреса» и добавить или обновить нужный адрес;

после этого вам придет вопрос «Включить уведомление об отключении света в вашем доме?»; выберите ответ «Получать уведомление»;

Вы сможете получать информацию круглосуточно или включить режим «Не беспокоить ночью».

Эта функция будет доступна в разделе меню К Коммунальные услуги ДТЭК Свет.

Также для экономии электричества в настройках профиля «Киев Цифровой» можно включить «Напоминание в 19:00 об экономии электроэнергии». Тогда приложение напомнит выключить лишние электроприборы.

В планах также сообщать о плановых работах и авариях на электросетях.

Фото: Главком