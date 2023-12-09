В Бучанской общине создадут ландшафтный заказник «Река-Герой Ирпень»

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Наталия Габрух
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7 декабря Киевский областной совет поддержал создание ландшафтного заказника «Река-Герой Ирпень» в Бучанской общине. Об этом в соцсетях сообщил Бучанский городской совет.

Более 55 гектаров пойменных земель реки Ирпень, протекающей в Синяковском старостате, теперь будут охраняться.

Новый статус этих территорий обеспечит поддержание водного баланса реки и защитит ее от незаконных застроек или разорения.

Создание этого заказника утвердили еще в марте этого года – на 42-й внеочередной сессии Бучанского городского совета. Тогда депутаты проголосовали единогласно.

Ранее мы писали, что в Киевской области создают ландшафтный заказник «Река-Герой Ирпень», чтобы защитить водоем от застроек.

Фото: УНИАН.

Как вы думаете, теперь река Ирпень станет более защищенной?
Опубликовано: 09 декабря 2023
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