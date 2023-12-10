За год в Киеве демонтировали более 25 тысяч вывесок и рекламных конструкций: фото

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Наталия Габрух
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В 2023 году в Киеве демонтировали 25 562 незаконных вывесок и рекламных конструкций. Об этом сообщают в Управлении по рекламе КГГА и КП «Киевреклама».

Там отмечают, что больше всего убрали вывесок с фасадов домов — около 16 тысяч единиц. Демонтировали их из-за частых нарушений, которые допускают владельцы заведений: перекрытие декоративных элементов фасада, объектов инженерных коммуникаций и окон.

На втором месте по количеству демонтажа стоит штендер – выносная конструкция в форме арки или прямоугольника. За 11 месяцев этого года в Киеве убрали 5420 единиц такой рекламы.

Третье место по количеству демонтированных конструкций занимает реклама на заборах. Всего на различных изгородях демонтировали 2 690 рекламных средств.

Кроме того, в городе убирались незаконные наземные конструкции, реклама с крыш зданий, опор освещения и объектов транспортной инфраструктуры.

В Управлении по рекламе напомнили, чтобы вывеску или другую рекламную конструкцию не демонтировали, ее необходимо размещать в соответствии с правилами. За самопроизвольное размещение конструкций предусмотрена административная ответственность.

Ранее мы писали, что Голосеевский проспект отчасти очистили от незаконной рекламы.

Фото: КГГА, Управление по рекламе КГГА и КП «Киевреклама».

А вы поражены количеством демонтированных вывесок и рекламы в Киеве?
Опубликовано: 10 декабря 2023
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