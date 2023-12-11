Появятся улица Монастырского и проспект Воздушных Сил: какие переименования поддержали киевляне

В приложении "Киев Цифровой" 8 декабря закончилось голосование по переименованию ряда улиц.
Какие решения поддержали киевляне:
- 66% киевлян поддержали переименование улицы Сурикова в Соломенском районе в честь погибшего министра внутренних дел Дениса Монастырского
- 26% поддержали переименование улицы Булгакова в Вахтанга Кикабидзе
- 76% поддержали переименование улицы Петра Запорожца в Черных Запорожцев
- 90% поддержали переименование Воздухофлотского проспекта на Воздушных Сил
- 25% поддержали переименование улицы Туполева на Мрии
- 26% поддержали переименование переулка Яблочкова на Анастасии Заславской
- 27% поддержали переименование улицы Белогородской на Василия Овсиенко
- 33% поддержали переименование улицы Огарева на Александра Оксанченко
- 36% поддержали переименование улицы Чернозаводской на Алексея Бездольного
Фото: Википедия
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Опубликовано: 11 декабря 2023