Появятся улица Монастырского и проспект Воздушных Сил: какие переименования поддержали киевляне

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Валерия Гуржий
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В приложении "Киев Цифровой" 8 декабря закончилось голосование по переименованию ряда улиц.

Какие решения поддержали киевляне:

  • 66% киевлян поддержали переименование улицы Сурикова в Соломенском районе в честь погибшего министра внутренних дел Дениса Монастырского
  • 26% поддержали переименование улицы Булгакова в Вахтанга Кикабидзе
  • 76% поддержали переименование улицы Петра Запорожца в Черных Запорожцев
  • 90% поддержали переименование Воздухофлотского проспекта на Воздушных Сил
  • 25% поддержали переименование улицы Туполева на Мрии
  • 26% поддержали переименование переулка Яблочкова на Анастасии Заславской
  • 27% поддержали переименование улицы Белогородской на Василия Овсиенко
  • 33% поддержали переименование улицы Огарева на Александра Оксанченко
  • 36% поддержали переименование улицы Чернозаводской на Алексея Бездольного

Фото: Википедия

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Опубликовано: 11 декабря 2023
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