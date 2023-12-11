Недалеко от Севастопольской площади открыли кофейню Mountains

В ЖК Sky Avenue, недалеко от Севастопольской площади, открылось кафе Mountains. Об этом пишет The Village Украина.

Это заведение третье в сети, остальные два также работают в Соломенском районе, в жилых комплексах «Изумрудный» и «Кампус».

В меню заведения кроме кофе можно выбрать десерты и тосты. Также в кафе есть специальный уголок, где можно купить дрип-кофе и кофе в пачках.

Коллектив заведения считает его центром поддержки украинских военных. Они активно вовлекаются в сбор средств, способствуя созданию сообщества, заботящегося о защитниках страны. «Каждая чашка здесь – шаг к поддержке наших военных», — говорят в заведении.

Цены: эспрессо — 40 грн, фильтр-кофе — 60 грн, лате — 50 грн, капучино — 50 грн, флет-вайт — 60 грн, матча-лате — 75 грн, какао — 50 грн, чай — 40 грн

Адрес: ЖК Sky Avenue (улица Святослава Храброго, 11-Б)

Режим работы: 08:00–21:00 (будние), 09:00–21:00 (выходные)