Ночной обстрел Киева баллистикой: пострадали 53 человека, обломки упали на больницу

В ночь на 13 декабря ПВО сбило над Киевом 10 из 10 баллистических ракет, которыми враг обстрелял город.

В результате ночной ракетной атаки в столице пострадали 53 человека: 36 женщин и 17 мужчин, из них шестеро детей. 20 пострадавших госпитализированы, сообщает КМВА.

34 человека – получили резаные раны тела. Еще у 8 острая реакция на стресс. У остальных: ЗЧМТ, ссадины, ожоги и другие травмы.

Информации по поводу погибших нет.

По сообщению мэра Виталия Кличко, во время ночной атаки на столицу произошло падение ракеты на территорию одной из больниц.

В нескольких корпусах заведения вылетели окна. Один человек пострадал. Полиция прибыла на место, осматривают воронку на территории медучреждения.

Обломки от сбитых ракет упали в нескольких районах города:

Голосеевский район:

падение обломков на проезжую часть дороги без последующего горения.

Дарницкий район :

возгорание частного дома на площади 400 м2.

Деснянский район :

возгорание на 7 этаже 9-этажного жилого дома и 8 авто во дворе дома. Из здания эвакуировали жителей.

Спасли 17 человек, из них 7 детей. На месте работает Красный Крест, привлекли автобус Киевпасстранса для обогрева людей, психологическая служба оказывает помощь. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Еще на двух других локациях района, на открытой территории, были обнаружены горящие обломки ракет.

Днепровский район :

Взрывной волной выбило окна в двух жилых домах.

Возгорание частного жилого дома на площади 2 м2.

Падение обломков ракеты еще на 3 частных жилых дома без возгорания. Произошло частичное разрушение зданий и вспомогательных построек.

Падение обломков ракеты на проезжую часть, повреждение водопроводной сети – аварийные бригады работают на месте.

В результате атаки было обесточено 35 домов частного сектора в Днепровском районе. Аварийно-восстановительные работы должны завершиться до 14:00.

Фото: Радио Свобода, Reuters