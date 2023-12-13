Ночной обстрел Киева баллистикой: пострадали 53 человека, обломки упали на больницу

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Анна Григораш
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В ночь на 13 декабря ПВО сбило над Киевом 10 из 10 баллистических ракет, которыми враг обстрелял город.

В результате ночной ракетной атаки в столице пострадали 53 человека: 36 женщин и 17 мужчин, из них шестеро детей. 20 пострадавших госпитализированы, сообщает КМВА.

34 человека – получили резаные раны тела. Еще у 8 острая реакция на стресс. У остальных: ЗЧМТ, ссадины, ожоги и другие травмы.

Информации по поводу погибших нет.

По сообщению мэра Виталия Кличко, во время ночной атаки на столицу произошло падение ракеты на территорию одной из больниц.

В нескольких корпусах заведения вылетели окна. Один человек пострадал. Полиция прибыла на место, осматривают воронку на территории медучреждения.

Обломки от сбитых ракет упали в нескольких районах города:

Голосеевский район:

  • падение обломков на проезжую часть дороги без последующего горения.

Дарницкий район :

  • возгорание частного дома на площади 400 м2.

Деснянский район :

  • возгорание на 7 этаже 9-этажного жилого дома и 8 авто во дворе дома. Из здания эвакуировали жителей.
  • Спасли 17 человек, из них 7 детей. На месте работает Красный Крест, привлекли автобус Киевпасстранса для обогрева людей, психологическая служба оказывает помощь. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
  • Еще на двух других локациях района, на открытой территории, были обнаружены горящие обломки ракет.

Днепровский район :

  • Взрывной волной выбило окна в двух жилых домах.
  • Возгорание частного жилого дома на площади 2 м2.
  • Падение обломков ракеты еще на 3 частных жилых дома без возгорания. Произошло частичное разрушение зданий и вспомогательных построек.
  • Падение обломков ракеты на проезжую часть, повреждение водопроводной сети – аварийные бригады работают на месте.
  • В результате атаки было обесточено 35 домов частного сектора в Днепровском районе. Аварийно-восстановительные работы должны завершиться до 14:00.

Фото: Радио Свобода, Reuters

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Опубликовано: 13 декабря 2023
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