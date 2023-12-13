Ночной обстрел Киева баллистикой: пострадали 53 человека, обломки упали на больницу

В ночь на 13 декабря ПВО сбило над Киевом 10 из 10 баллистических ракет, которыми враг обстрелял город.
В результате ночной ракетной атаки в столице пострадали 53 человека: 36 женщин и 17 мужчин, из них шестеро детей. 20 пострадавших госпитализированы, сообщает КМВА.
34 человека – получили резаные раны тела. Еще у 8 острая реакция на стресс. У остальных: ЗЧМТ, ссадины, ожоги и другие травмы.
Информации по поводу погибших нет.
По сообщению мэра Виталия Кличко, во время ночной атаки на столицу произошло падение ракеты на территорию одной из больниц.
В нескольких корпусах заведения вылетели окна. Один человек пострадал. Полиция прибыла на место, осматривают воронку на территории медучреждения.
Обломки от сбитых ракет упали в нескольких районах города:
Голосеевский район:
- падение обломков на проезжую часть дороги без последующего горения.
Дарницкий район :
- возгорание частного дома на площади 400 м2.
Деснянский район :
- возгорание на 7 этаже 9-этажного жилого дома и 8 авто во дворе дома. Из здания эвакуировали жителей.
- Спасли 17 человек, из них 7 детей. На месте работает Красный Крест, привлекли автобус Киевпасстранса для обогрева людей, психологическая служба оказывает помощь. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
- Еще на двух других локациях района, на открытой территории, были обнаружены горящие обломки ракет.
Днепровский район :
- Взрывной волной выбило окна в двух жилых домах.
- Возгорание частного жилого дома на площади 2 м2.
- Падение обломков ракеты еще на 3 частных жилых дома без возгорания. Произошло частичное разрушение зданий и вспомогательных построек.
- Падение обломков ракеты на проезжую часть, повреждение водопроводной сети – аварийные бригады работают на месте.
- В результате атаки было обесточено 35 домов частного сектора в Днепровском районе. Аварийно-восстановительные работы должны завершиться до 14:00.
Фото: Радио Свобода, Reuters