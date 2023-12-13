Как получить компенсацию за выбитые из-за обстрелов окна: инструкция

Ночью 13 декабря россия атаковала Киев 10 баллистическими ракетами. Из-за падения обломков произошли возгорания, были повреждены жилые дома и выбиты окна. Пострадали 53 человека, из них шестеро детей.

Депутат Киевсовета Ксения Семенова напомнила , как получить компенсацию за выбитые окна.

Для этого необходимо:

сделать фото повреждений, загрузить их и описание в приложение «Дія». Для этого необходимо зайти в раздел єВідновлення и заполнить там все необходимые пункты. В том же разделе следует нажать на функцию «Подать заявление о выплате». Заявление может подать собственник или совладелец имущества. Если вы арендуете жилье, попросите это сделать владельцев квартиры.

После того, как полиция зафиксировала повреждения, местная комиссия должна подтвердить их. Затем устанавливается цена компенсации и поступает вам. Полученные деньги можно потратить только на ремонт и соответствующие магазины.

Город предоставляет единовременную выплату 10000 гривен. Заявление на нее владелец квартиры должен подать в управлении соцзащиты района.

Киев производит ремонты домов, в том числе и устанавливает окна, за бюджетные средства. Одна менее медийные кейсы, как отмечает Семенова, не такие удачные.

«Также окна вставляет Красный крест. Но только социально уязвимым (пенсионеры, многодетные и т.д.)», — отмечает депутат.

Также можно получить материальную помощь, выдаваемую в депутатских приемных, добавляет Семенова. Однако общая сумма очень лимитирована.

«Спросите районные депутатские приемные, может еще не у всех иссякло. От 3700 до 10000 может быть. Если больше 3700, то должен дать акт о повреждении. Для этой выплаты нужно иметь регистрацию в Киеве или статус ВПЛ, владельцем квартиры быть не обязательно», — объяснила депутат.

Фото: Радио Свобода, Reuters; Ян Доброносов, Telegraf