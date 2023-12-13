Как получить компенсацию за выбитые из-за обстрелов окна: инструкция

Ночью 13 декабря россия атаковала Киев 10 баллистическими ракетами. Из-за падения обломков произошли возгорания, были повреждены жилые дома и выбиты окна. Пострадали 53 человека, из них шестеро детей.
Депутат Киевсовета Ксения Семенова напомнила, как получить компенсацию за выбитые окна.
Для этого необходимо:
«Также окна вставляет Красный крест. Но только социально уязвимым (пенсионеры, многодетные и т.д.)», — отмечает депутат.
Также можно получить материальную помощь, выдаваемую в депутатских приемных, добавляет Семенова. Однако общая сумма очень лимитирована.
«Спросите районные депутатские приемные, может еще не у всех иссякло. От 3700 до 10000 может быть. Если больше 3700, то должен дать акт о повреждении. Для этой выплаты нужно иметь регистрацию в Киеве или статус ВПЛ, владельцем квартиры быть не обязательно», — объяснила депутат.
Фото: Радио Свобода, Reuters; Ян Доброносов, Telegraf