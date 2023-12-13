Как получить компенсацию за выбитые из-за обстрелов окна: инструкция

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Ирина Маймур
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Ночью 13 декабря россия атаковала Киев 10 баллистическими ракетами. Из-за падения обломков произошли возгорания, были повреждены жилые дома и выбиты окна. Пострадали 53 человека, из них шестеро детей.

Депутат Киевсовета Ксения Семенова напомнила, как получить компенсацию за выбитые окна.

Для этого необходимо:

  • сделать фото повреждений, загрузить их и описание в приложение «Дія». Для этого необходимо зайти в раздел єВідновлення и заполнить там все необходимые пункты. В том же разделе следует нажать на функцию «Подать заявление о выплате». Заявление может подать собственник или совладелец имущества. Если вы арендуете жилье, попросите это сделать владельцев квартиры.
  • После того, как полиция зафиксировала повреждения, местная комиссия должна подтвердить их. Затем устанавливается цена компенсации и поступает вам. Полученные деньги можно потратить только на ремонт и соответствующие магазины.
  • Город предоставляет единовременную выплату 10000 гривен. Заявление на нее владелец квартиры должен подать в управлении соцзащиты района.
  • Киев производит ремонты домов, в том числе и устанавливает окна, за бюджетные средства. Одна менее медийные кейсы, как отмечает Семенова, не такие удачные.

«Также окна вставляет Красный крест. Но только социально уязвимым (пенсионеры, многодетные и т.д.)», — отмечает депутат.

Также можно получить материальную помощь, выдаваемую в депутатских приемных, добавляет Семенова. Однако общая сумма очень лимитирована.

«Спросите районные депутатские приемные, может еще не у всех иссякло. От 3700 до 10000 может быть. Если больше 3700, то должен дать акт о повреждении. Для этой выплаты нужно иметь регистрацию в Киеве или статус ВПЛ, владельцем квартиры быть не обязательно», — объяснила депутат.

Фото: Радио Свобода, Reuters; Ян Доброносов, Telegraf

Знали ли вы, куда обращаться, если окна вашего жилья выбило из-за обстрелов?
Опубликовано: 13 декабря 2023
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