В Киеве создали мурал-инсталляцию, посвященный украинским защитникам

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Ирина Маймур
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На территории Национального университета обороны Украины презентовали художественную инсталляцию-мурал «Наша Земля».

Авторы стенописи – харьковский художник-муралист Андрей Пальваль и художница Елизавета Деримука.

В основе художественной композиции лежит сочетание изображения-мурала и интегрированных в него предметов — воспроизведенных современными мастерами материальных свидетельств милитарной победы разных исторических эпох.

«Живописный сюжет состоит из образов украинских защитников, среди которых можно увидеть застывших в камне воинов прошлого. Основы каменных идолов углублены в пропитанную кровью поколений украинскую землю, которая хранит в себе свидетельство великих битв и помнит победу легендарных воинов знаменитого прошлого», — объясняют в университете.

Кроме мурала, также создали выставочный проект «Воля народам! Воля Человеку!», где показали художественную работу художника Сергея Бабия «Битва за Киев».

Фото: Национальный университет обороны Украины

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Опубликовано: 13 декабря 2023
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