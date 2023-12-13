За осень в Киеве демонтировали около 2 300 незаконно размещенных МАФов и других элементов благоустройства

За осень специалисты коммунального предприятия «Киевблагоустройство» демонтировали около 2 300 незаконно размещенных МАФов и других элементов благоустройства в столице.
Об этом сообщают в КГГА со ссылкой на директора Департамента территориального контроля города Киева Михаила Будилова.
Больше всего за этот период демонтировали элементов сезонной торговли – почти 1 500.
Специалисты КП «Киевблагоустройство» демонтируют столы, зонтики и другие принадлежности, но изымать товар может только полиция.
Михаил Будилов добавил, что с улиц столицы убрали 126 средств передвижной торговли и 371 временное сооружение.
Также работники коммунального предприятия демонтировали более 60 памятных объектов, связанных с историей и культурой россии и ссср.
В соответствии с Правилами благоустройства Киева — к элементам благоустройства относятся конструкции временных сооружений, средства передвижной торговли, ограждения и торговые лотки и т.д.
Все владельцы временных сооружений должны предоставить разрешительные документы на размещение – в случае невыполнения этого условия коммунальщики выполняют демонтаж.
Раньше мы писали, что на Березняках демонтировали незаконные МАФы.
Фото: КГГА.