За осень в Киеве демонтировали около 2 300 незаконно размещенных МАФов и других элементов благоустройства

За осень специалисты коммунального предприятия «Киевблагоустройство» демонтировали около 2 300 незаконно размещенных МАФов и других элементов благоустройства в столице.

Об этом сообщают в КГГА со ссылкой на директора Департамента территориального контроля города Киева Михаила Будилова.

Больше всего за этот период демонтировали элементов сезонной торговли – почти 1 500.

Специалисты КП «Киевблагоустройство» демонтируют столы, зонтики и другие принадлежности, но изымать товар может только полиция.

Михаил Будилов добавил, что с улиц столицы убрали 126 средств передвижной торговли и 371 временное сооружение.

Также работники коммунального предприятия демонтировали более 60 памятных объектов, связанных с историей и культурой россии и ссср.

В соответствии с Правилами благоустройства Киева — к элементам благоустройства относятся конструкции временных сооружений, средства передвижной торговли, ограждения и торговые лотки и т.д.

Все владельцы временных сооружений должны предоставить разрешительные документы на размещение – в случае невыполнения этого условия коммунальщики выполняют демонтаж.

Раньше мы писали, что на Березняках демонтировали незаконные МАФы.

Фото: КГГА.