Для проезда от Теремков до Лыбидской могут ввести единый билет

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Ирина Маймур
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Чтобы решить вопрос оплаты проезда на маршруте между станциями Теремки и Лыбидская, городские власти рассматривают несколько вариантов. Среди них – введение единого билета.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.

Еще один вариант – запуск бесплатных автобусов.

«Я считаю это самым главным вопросом. Потому что это касается прежде всего комфорта и справедливости в отношении людей. Он уже на финише. Сейчас решается — будет ли это единственный билет или автобус будет просто бесплатно ездить от станции метро «Лыбидская» и до «Теремков», — сообщил депутат.

Он отметил, что между «Теремками» и «Демеевской» уже организовали челночное движение.

«И буквально там сегодня-завтра будет решен вопрос о том, чтобы люди не платили дважды, трижды, а от станции метро «Лыбидская» до «Теремков» добирались по тому же тарифу, как они заходят в метро», — сообщил депутат.

По его словам, у города есть технические возможности ввести единый билет.

«Этот (вопрос — ред.) будет решен либо через единый билет, такая техническая возможность у города есть, либо это будет решено через бесплатное движение автобусов. Сейчас решают, кто именно будет получать соответствующие льготы: или метрополитен, или «Киевпасстранс», — сказал Белоцерковец.

Раньше мы писали, что от Лыбидской до Демеевской начал курсировать временный автобус.

Фото: Укринформ

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Опубликовано: 13 декабря 2023
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