Киевлянам будут возвращать деньги за поездки от Теремков в Лыбидскую

Киевлянам, которые вынуждены делать пересадки между станциями «Лыбидская» и «Теремки», будут возвращать средства на транспортную карту.

Об этом сообщает «Управа КПТ».

Отмечается, что постоянная комиссия Киевсовета по транспорту, связи и рекламе поддержала проект решения об организации оплаты проезда на временных маршрутах на участке между станциями метро «Лыбидская» и «Теремки».

Всем пользователям транспортной карты, в том числе и виртуальной, будут автоматически возвращаться обратно 2-ю и 3-ю поездку, если они будут провалидированы в метро и временных автобусных маршрутах.

Это означает, что у владельцев транспортной карты будут списывать только 1 поездку, и они не будут переплачивать за проезд с пересадками.

В случае оплаты банковской картой, пейпасом или QR компенсация лишних поездок не предусмотрена.

Раньше мы писали, что от Лыбидской до Демеевской начал курсировать временный автобус.

Фото: Comments.ua